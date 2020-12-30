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«Роскосмос» выпустил итоговое видео о своих космических достижениях в 2020 году

2020 год создал ряд трудностей в связи с карантинными мерами, принятыми против распространения COVID-19. Многие столкнулись со сложностями в реализации намеченных планов — это коснулось и «Роскосмоса» (пришлось изменить даже планы пусков). Тем не менее, после вчерашнего вывода спутника для МО Франции, общее число запусков в рамках российской космической программы достигло 17. Этому посвящён итоговый ролик, который выпустила госкорпорация.

Пуск тяжёлой «Ангара-А5» с космодрома Плесецк 14 декабря 2020 года

Пуск тяжёлой «Ангара-А5» с космодрома Плесецк 14 декабря 2020 года

«Роскосмос» уже второй год подряд осуществляет пуски со стопроцентной безаварийностью, что позволило повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков ракет космического назначения до 97 %. Также благодаря деятельности в 2020 году орбитальная группировка социально-экономического, научного и навигационного назначения России доведена до 99 космических аппаратов.

Одним из важных достижений 2020 года стал очередной этап лётных испытаний ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», успешно стартовавшей с космодрома Плесецк 14 декабря. На геостационарную орбиту (36 тысяч километров) выведен массо-габаритный макет массой порядка 2,4 тонн.

«Ангара-А5» на космодроме Плесецк перед пуском

«Ангара-А5» на космодроме Плесецк перед пуском

Всего за 17 пусков ракет космического назначения на различные орбиты выведено порядка 120 спутников. В их числе — 104 аппарата спутниковой системы связи OneWeb, два навигационных спутника — «ГЛОНАСС-М» и «ГЛОНАСС-К», два пилотируемых и два грузовых корабля серий «Союз МС» и «Прогресс МС», два телекоммуникационных спутника серии «Экспресс», шесть аппаратов спутниковой связи «Гонец», полезная нагрузка для нужд Министерства обороны и других государств.

МКС, март 2011 года (NASA)

МКС, март 2011 года (NASA)

В 2020 году на российских космических кораблях обеспечены полёты четырёх экипажей по программе Международной космической станции (МКС): МКС-60/61, МКС-61/62, МКС-63 и МКС-64, а также обеспечена посадка трех экипажей: МКС-60/61, МКС-61/62 и МКС-63. Выполнены все обязательства по материально-продовольственному обеспечению станции. В целом на МКС в течение года доставлено 5 295 кг грузов. Кстати, в октябре экипаж в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17» долетели и состыковались с Международной космической станцией с рекордной скоростью — всего за 3 часа и 3 минуты.

На Восточном продолжается строительство второй очереди космодрома с небольшим опережением графика. Доставлены тяжеловесные составные части пускового стола стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур», завершён монтаж основной части технологического оборудования комплекса, а в 2021 году приступят к его испытаниям. Этап испытаний тяжёлой «Ангары» с пилотируемым транспортным кораблём нового поколения «Орёл» на борту планируется на 2023 год.

На Байконуре проходит заключительные испытания лабораторный модуль «Наука», запуск нового модуля запланирован на 2021 год. Проект «Байтерек» России и Казахстана перешёл в стадию реализации: пройдена подготовка к модернизации площадок № 42 и № 45 комплекса «Зенит-М», предназначенных для пусков «Союза-5».

Подпрограмма «Сфера» выходит на новый этап развития, хотя пока она и не включена в государственную программу России. В её рамках должны создаваться сотни новых космических аппаратов с различным функционалом, и, при условии своевременного финансирования, первые запуски будут осуществлены уже в 2024 году. Цель подпрограммы — обеспечение высокого качества космических услуг в России для эффективной цифровой трансформации российской экономики.

Продолжаются опытно-конструкторские работы по проекту «Луна-Глоб», в рамках которого НПО Лавочкина создает космический аппарат «Луна-25». Проект ExoMars, ранее перенесённый из-за связанных с пандемией ограничений на 2022 год, прошёл очередные этапы испытаний.

В пермской компании «Протон-ПМ» продолжаются работы над усовершенствованным двигателем РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», и готовится его серийное производство. Успешно идёт и разработка новой ракеты-носителя «Союз-5». В целом руководство «Роскосмоса» уверено, что все стоящие в 2021 году задачи будут выполнены.

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, космос,
Теги: роскосмос, итоги года, космос, ангара, союз
роскосмос, итоги года, космос, ангара, союз
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