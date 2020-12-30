«Роскосмос» выпустил итоговое видео о своих космических достижениях в 2020 году

2020 год создал ряд трудностей в связи с карантинными мерами, принятыми против распространения COVID-19. Многие столкнулись со сложностями в реализации намеченных планов — это коснулось и «Роскосмоса» (пришлось изменить даже планы пусков). Тем не менее, после вчерашнего вывода спутника для МО Франции, общее число запусков в рамках российской космической программы достигло 17. Этому посвящён итоговый ролик, который выпустила госкорпорация.

«Роскосмос» уже второй год подряд осуществляет пуски со стопроцентной безаварийностью, что позволило повысить среднюю пятилетнюю успешность пусков ракет космического назначения до 97 %. Также благодаря деятельности в 2020 году орбитальная группировка социально-экономического, научного и навигационного назначения России доведена до 99 космических аппаратов.

Одним из важных достижений 2020 года стал очередной этап лётных испытаний ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5», успешно стартовавшей с космодрома Плесецк 14 декабря. На геостационарную орбиту (36 тысяч километров) выведен массо-габаритный макет массой порядка 2,4 тонн.

Всего за 17 пусков ракет космического назначения на различные орбиты выведено порядка 120 спутников. В их числе — 104 аппарата спутниковой системы связи OneWeb, два навигационных спутника — «ГЛОНАСС-М» и «ГЛОНАСС-К», два пилотируемых и два грузовых корабля серий «Союз МС» и «Прогресс МС», два телекоммуникационных спутника серии «Экспресс», шесть аппаратов спутниковой связи «Гонец», полезная нагрузка для нужд Министерства обороны и других государств.

В 2020 году на российских космических кораблях обеспечены полёты четырёх экипажей по программе Международной космической станции (МКС): МКС-60/61, МКС-61/62, МКС-63 и МКС-64, а также обеспечена посадка трех экипажей: МКС-60/61, МКС-61/62 и МКС-63. Выполнены все обязательства по материально-продовольственному обеспечению станции. В целом на МКС в течение года доставлено 5 295 кг грузов. Кстати, в октябре экипаж в составе Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и Кэтлин Рубинс на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-17» долетели и состыковались с Международной космической станцией с рекордной скоростью — всего за 3 часа и 3 минуты.

На Восточном продолжается строительство второй очереди космодрома с небольшим опережением графика. Доставлены тяжеловесные составные части пускового стола стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур», завершён монтаж основной части технологического оборудования комплекса, а в 2021 году приступят к его испытаниям. Этап испытаний тяжёлой «Ангары» с пилотируемым транспортным кораблём нового поколения «Орёл» на борту планируется на 2023 год.

На Байконуре проходит заключительные испытания лабораторный модуль «Наука», запуск нового модуля запланирован на 2021 год. Проект «Байтерек» России и Казахстана перешёл в стадию реализации: пройдена подготовка к модернизации площадок № 42 и № 45 комплекса «Зенит-М», предназначенных для пусков «Союза-5».

Подпрограмма «Сфера» выходит на новый этап развития, хотя пока она и не включена в государственную программу России. В её рамках должны создаваться сотни новых космических аппаратов с различным функционалом, и, при условии своевременного финансирования, первые запуски будут осуществлены уже в 2024 году. Цель подпрограммы — обеспечение высокого качества космических услуг в России для эффективной цифровой трансформации российской экономики.

Продолжаются опытно-конструкторские работы по проекту «Луна-Глоб», в рамках которого НПО Лавочкина создает космический аппарат «Луна-25». Проект ExoMars, ранее перенесённый из-за связанных с пандемией ограничений на 2022 год, прошёл очередные этапы испытаний.

В пермской компании «Протон-ПМ» продолжаются работы над усовершенствованным двигателем РД-191 для ракеты-носителя «Ангара», и готовится его серийное производство. Успешно идёт и разработка новой ракеты-носителя «Союз-5». В целом руководство «Роскосмоса» уверено, что все стоящие в 2021 году задачи будут выполнены.