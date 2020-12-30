В Китае узаконили экспресс-доставку товаров воздушными дронами

Китайская компания EHang сообщает, что с 1 января 2021 года в силу вступает первый в Китае национальный стандарт экспресс-доставки грузов беспилотными летательными аппаратами. Предметом гордости EHang является тот факт, что она вместе с другими компаниями приняла участие в разработке стандарта. Кроме неё над спецификациями работали компании JD.com и ZTO Express, но EHang была единственным специалистом с опытом эксплуатации грузовых дронов.

В активе EHang два грузовых БПЛА. Это средний Falcon B для полётов на короткие расстояния с массой грузов до пяти килограмм и тяжёлый EH216L с грузоподъёмностью до 150 кг для средних и относительно больших расстояний доставки. В то же время принятый и опубликованный Государственным почтовым бюро КНР стандарт по экспресс-доставке грузов воздушными дронами предписывает использование БПЛА не тяжелее 116 кг без груза и не более 150 кг общей взлётной массы. Скорость полёта также ограничена — она не должна превышать 100 км/ч (максимальная скорость EH216L достигает 130 км/ч).

Кроме того, в стандарте указаны субъекты услуг, условия, процедуры, оценки, вопросы безопасности и компенсации за экспресс-доставку беспилотными самолетами, что представляет собой стандартную справочную информацию для почтовых и курьерских компаний и операторов беспилотных летательных аппаратов при оказании услуг по доставке дронами в будущем. В компании EHang рассчитывают, что стандарт позволит быстрее и шире вводить в обиход новый вид услуг.