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Apple добилась отмены регистрации одного из брендов Xiaomi в России

Федеральный институт промышленной собственности сообщает о том, что Палата по патентным спорам удовлетворила запрос Apple о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку MI PAD компании Xiaomi.

Фотографии Reuters

Фотографии Reuters

Apple направила жалобу в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в июле нынешнего года. «Яблочная» империя заявила, что название «MI PAD» сходно до степени смешения с «iPad». Патентное ведомство согласилось с доводами американской компании.

«Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в противопоставленных знаках, а именно несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, словесных элементов "iPad", "iPAD" или "IPAD", фонетически сходных со словосочетанием "MI PAD" в оспариваемом товарном знаке, что обусловливается крайне близкими у них составами звуков, в том числе фонетическим вхождением одного обозначения в другое», — говорится в заключении специалистов.

Отмечается, что товарные знаки Xiaomi и Apple, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. А поэтому требование Apple удовлетворено. 

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, планшетные компьютеры и смартбуки,
Теги: apple, xiaomi, россия, торговая марка, бренд
apple, xiaomi, россия, торговая марка, бренд
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