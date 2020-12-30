Не тот сиквел, который ждали фанаты: Super Meat Boy Forever разочаровала журналистов

Super Meat Boy Forever — сиквел одной из самых известных инди-игр прошедшего десятилетия — вышла ещё неделю назад, а приличное количество рецензий на проект появилось только сейчас.

Новое творение Team Meat в принципе оказалось не особо популярно среди рецензентов, поэтому нам пришлось обратиться сразу к двум агрегаторам — Metacritic (10 обзоров) и OpenCritic (15 обзоров).

На Metacritic проект удостоился 71 % против 84−90 % у Super Meat Boy. Рейтинг актуален для Switch-версии, потому как издание для PC нужного количества обзоров пока не получило.

На OpenCritic средний балл аналогичный — 71 % (против 83 % у оригинальной игры). Что касается процента одобрения критиками, то у Super Meat Boy Forever он гораздо ниже: всего 47 % по сравнению с 96 % у Super Meat Boy.

Авторы обзоров хвалят затягивающий игровой процесс, приятный визуальный стиль и потенциал для повторных прохождений, но ругают процедурную генерацию уровней, автоматический бег и не всегда адекватный баланс сложности.

Одной из самых позитивных рецензий (85 %) отметился автор издания Noisy Pixel: «Это, наверное, не тот сиквел, который ждали фанаты, но сама по себе [Super Meat Boy Forever] — хорошо сделанный и увлекательный платформер за скромную цену».

Противоположного мнения оказался журналист ScreenRant (40 %). По его словам, сиквел начисто лишился шарма оригинальной игры, который заключался в её дизайне уровней и платформенных элементах.

Напомним, Super Meat Boy Forever является прямым продолжением Super Meat Boy. После событий последней у Мясного паренька и Пластырь-девочки рождается дочка Наггет, которую похищает злой Доктор Зародыш.

В настоящее время Super Meat Boy Forever доступна только на PC (Epic Games Store) и Nintendo Switch, но уже до конца января 2021 года игра доберётся до PlayStation 4 и Xbox One.