3DNewsНовости SoftwareПлатформерНе тот сиквел, который ждали фанаты: Sup...
Новости Software

Не тот сиквел, который ждали фанаты: Super Meat Boy Forever разочаровала журналистов

Super Meat Boy Forever — сиквел одной из самых известных инди-игр прошедшего десятилетия — вышла ещё неделю назад, а приличное количество рецензий на проект появилось только сейчас.

Новое творение Team Meat в принципе оказалось не особо популярно среди рецензентов, поэтому нам пришлось обратиться сразу к двум агрегаторам — Metacritic (10 обзоров) и OpenCritic (15 обзоров).

На Metacritic проект удостоился 71 % против 84−90 % у Super Meat Boy. Рейтинг актуален для Switch-версии, потому как издание для PC нужного количества обзоров пока не получило.

На OpenCritic средний балл аналогичный — 71 % (против 83 % у оригинальной игры). Что касается процента одобрения критиками, то у Super Meat Boy Forever он гораздо ниже: всего 47 % по сравнению с 96 % у Super Meat Boy.

Авторы обзоров хвалят затягивающий игровой процесс, приятный визуальный стиль и потенциал для повторных прохождений, но ругают процедурную генерацию уровней, автоматический бег и не всегда адекватный баланс сложности.

Одной из самых позитивных рецензий (85 %) отметился автор издания Noisy Pixel: «Это, наверное, не тот сиквел, который ждали фанаты, но сама по себе [Super Meat Boy Forever] — хорошо сделанный и увлекательный платформер за скромную цену».

Противоположного мнения оказался журналист ScreenRant (40 %). По его словам, сиквел начисто лишился шарма оригинальной игры, который заключался в её дизайне уровней и платформенных элементах.

Напомним, Super Meat Boy Forever является прямым продолжением Super Meat Boy. После событий последней у Мясного паренька и Пластырь-девочки рождается дочка Наггет, которую похищает злой Доктор Зародыш.

В настоящее время Super Meat Boy Forever доступна только на PC (Epic Games Store) и Nintendo Switch, но уже до конца января 2021 года игра доберётся до PlayStation 4 и Xbox One.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Super Meat Boy Forever выйдет 23 декабря на Switch и ПК, а до PS4 и Xbox One доберётся в январе
Super Meat Boy Forever выйдет уже 23 декабря, но только в Epic Games Store
Видео: много смертей и немного подробностей в трёхчасовой геймплейной демонстрации Super Meat Boy Forever
Несколько модов и четыре часа в пути: стример воссоздал в Minecraft Эверест и взобрался на гору
Повышение кадровой частоты в несколько кликов: блогер написал программу для оптимизации Cyberpunk 2077
Assassin’s Creed Valhalla осталась без полноценных морских сражений, потому что викинги ими не «увлекались»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Nintendo,
Теги: super meat boy forever, team meat
super meat boy forever, team meat
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Революционная литиевая ячейка Tesla 4680 оказалась разработкой Panasonic 175
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 166
Клиент магазина Epic Games разогревает процессоры Ryzen даже в режиме простоя 138
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно обновиться до Windows 10 118

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году
Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже
Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA
Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году
Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку
Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр 22 мин.
Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода 2 ч.
Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале 2 ч.
Пандемия привела к росту цен на услуги злоумышленников и появлению новых «сервисов» 3 ч.
Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году 4 ч.
ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment 5 ч.
Дистрибутив Astra Linux Common Edition «Орёл» получил крупное обновление 6 ч.
Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру 6 ч.
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram 6 ч.
Минцифры России разработало новые меры поддержки IT-индустрии 7 ч.
Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6 2 ч.
Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС 3 ч.
По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13 3 ч.
В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов 3 ч.
Одноплатный компьютер Pumpkin i500 для оснащён AIoT-чипом MediaTek 4 ч.
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу 4 ч.
Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu 5 ч.
Платформа AWS IoT EduKit поможет в разработке IoT-приложений на базе сервисов Amazon 5 ч.
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя 5 ч.
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей 5 ч.