Видеообзор смартфона Infinix Zero 8

Бренд Infinix не появился ниоткуда — китайская компания была создана на базе, думаю, многим памятной французской Sagem в 2013 году, а сейчас входит в состав корпорации Transsion Holdings. Infinix Zero 8 – дебютный смартфон бренда в России, который сразу берется «играть мускулами» и демонстрировать перспективы.

При заявленной цене около 16 тысяч рублей он предлагает дисплей огромной диагонали (6,85 дюйма) с частотой обновления 90 Гц, двойную фронтальную камеру с главным сенсором на 48 Мп, тыльную квадрокамеру с ведущим сенсором на 64 Мп, аккумулятор на 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки (33 Вт), 8+128 Гбайт памяти и адекватную аппаратную платформу Mediatek MT6785 Helio G90T. Русифицированная оболочка на месте — иметь дело с вторжением иероглифов при работе со смартфоном не придется. Выглядит неплохо, не правда ли? Подрбности - в нашем видеообзоре.