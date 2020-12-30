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Huawei разрабатывает настольный компьютер класса «всё в одном»

Интернет-источники сообщают о том, что китайский телекоммуникационный гигант Huawei в скором времени может анонсировать моноблочный настольный компьютер.

Reuters

Reuters

Информация об устройстве, в частности, появилась в патентной документации. Huawei рассматривает несколько вариантов исполнения десктопа с различными подставками.

Вся электронная начинка у компьютера будет спрятана внутри корпуса монитора. Характеристики последнего не уточняются, но, вероятнее всего, будет применена панель формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей.

Судя по патентным иллюстрациям, новинка сможет похвастаться узкими рамками вокруг дисплея. Кроме того, изображения говорят о небольшой толщине корпуса.

Сведений об аппаратной платформе компьютера на данный момент, к сожалению, нет. Официальная презентация десктопа «всё в одном» может состояться в первой половине наступающего года.

Добавим, что Huawei не так давно представила настольный компьютер MateStation B515. Он может комплектоваться процессором AMD Ryzen 5 4600G или AMD Ryzen 7 4700G, 16 Гбайт оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем формата M.2 и традиционным жёстким диском. Присутствуют адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: huawei, all-in-one, настольный пк, десктоп, моноблок
huawei, all-in-one, настольный пк, десктоп, моноблок
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