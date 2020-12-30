Россияне активно трансформируют свои жилища в умные дома

Спрос на устройства для умного дома в России стремительно растёт. Об этом говорит исследование, проведённое компанией «Ситилинк», владеющей одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники.

Представленные данные охватывают поставки такого оборудования, как динамики с интеллектуальным голосовым ассистентом, умные лампы, смарт-розетки и выключатели, реле и пр.

Сообщается, что в текущем году продажи устройств для умного дома в России подскочили в штучном выражении на 62 % по сравнению с прошлым годом. Если рассматривать отрасль в денежном исчислении, то спрос поднялся приблизительно на 64 %.

Умные розетки в штучном выражении жители РФ покупали на 185 % чаще, чем годом ранее. Продажи базовых блоков управления устройствами в доме выросли на 187 %, интеллектуальных осветительных приборов — на 240 %. А выключатели, реле и кнопки продемонстрировали рекордный рост — на 671 %.

В сегменте смарт-динамиков наибольшей популярностью в уходящем году пользовалась колонка «Yandex Станция» с голосовым помощником «Алиса». На втором месте по объёму продаж оказалась «Yandex Станция Мини». «Бронзу» получило устройство «MAIL Капсула» c ассистентом «Маруся».