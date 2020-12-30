Samsung Display в наступающем году не откажется от выпуска ЖК-панелей

В январе уходящего года корейские компании Samsung Display и LG Display решительно строили планы по прекращению выпуска традиционных жидкокристаллических панелей с целью перехода на технологию квантовых точек (QD-OLED). Судьба распорядилась иначе, и вместо прекращения производства к концу текущего года корейцы намереваются продлить его до конца следующего.

Пандемия вызвала рост спроса на дисплеи и телевизоры, использующие ЖК-панели, поэтому их производство оставалось выгодным, хотя и не справлялось со спросом. В октябре LG Display заявила о намерениях сохранить собственное производство ЖК-панелей до конца 2021 года. Как сообщает DigiTimes, конкурирующая Samsung Display пока не конкретизирует сроков прекращения выпуска ЖК-панелей, но намеревается сохранить производство в 2021 году. Действия компании будут определяться спросом и ценами на профильную продукцию.

Отраслевые источники ожидают, что Samsung Display выпустит в 2021 году от 4 до 5 млн ЖК-панелей на своих линиях поколения 7G и 8G, но основную их часть будет потреблять родственная компания Samsung Electronics. На свободный рынок попадёт лишь незначительная часть панелей этой корейской марки. Китайским поставщикам Samsung Electronics такой поворот грозит не очень приятными последствиями. Они рассчитывали ранее, что смогут в 2021 году предлагать больше панелей собственного производства для телевизоров Samsung, но теперь им это не светит.

Компания China Star Optoelectronics Technology недавно договорилась о приобретении у Samsung Display предприятия поколения 8.5G в китайском Сучжоу, рассчитывая в дальнейшем увеличить объёмы поставок ЖК-панелей для нужд Samsung Electronics. Продление жизненного цикла ЖК-панелей не скажется на сроках вывода на рынок панелей на основе технологии квантовых точек. Их массовое производство Samsung Display развернёт в следующем полугодии.