3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаНад наследником империи Samsung нависла ...
Новости Hardware

Над наследником империи Samsung нависла угроза нового срока за дачу взятки президенту страны

Сегодня «наследный принц» империи Samsung, Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), прибыл на судебное заседание в Сеуле на слушание нового дела о взяточничестве с участием бывшего президента страны Пак Кын Хе (Park Geung-hye). Прокуратура потребовала девять лет тюрьмы для Ли Джэ Ёна, хотя первый раз по этому делу он был осуждён на пять лет заключения.

Источник изображения: Yonhap

Источник изображения: Yonhap

Первый приговор по делу о взяточничестве Ли Джэ Ёну был вынесен в 2017 году. Но на следующий год он был освобождён, а апелляционный суд сократил срок до 2,5 лет с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Обвинение построено на факте дачи взятки президенту страны для помощи в решении вопросов по бизнесу. Но деньги были переданы не прямо, а через фонд подруги президента Чхве Сун-силь (Choi Soon-sil).

В настоящий момент проводится повторное слушание по требованию суда высшей инстанции. Прокуратура требует ужесточить наказание для неофициального главы концерна Samsung. По словам прокурора, «Ли заслуживает девяти лет тюрьмы, учитывая позицию Samsung и пример, который его заключение подаст для страны». Интересный у корейцев УК.

Напомним, в октябре ушёл из жизни отец Ли Джэ Ёна Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), который был председателем совета директоров компании, но по состоянию здоровья не занимался делами с 2014 года. Всё это время фактическим главой Samsung был Ли Джэ Ён, которому теперь прокуратура стремится воздать по заслугам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Главе Samsung Group и топ-менеджерам предъявят обвинения во взяточничестве и растрате
«Дочку» Panasonic в США обвинили во взяточничестве
Microsoft отнеслась к обвинениям во взяточничестве весьма серьезно
Власти Южной Кореи решили создать систему ПВО для нейтрализации нелегальных дронов
Почти одни Samsung: «М.Видео» назвала самые популярные смартфоны 2020 года в России
Распространение недорогих электромобилей обеспечит стабильный рост спроса на батареи без кобальта
Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: samsung electronics, судебное разбирательство
samsung electronics, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Революционная литиевая ячейка Tesla 4680 оказалась разработкой Panasonic 175
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 166
Клиент магазина Epic Games разогревает процессоры Ryzen даже в режиме простоя 138
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно обновиться до Windows 10 118

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году
Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже
Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA
Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году
Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку
Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр 22 мин.
Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода 2 ч.
Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале 2 ч.
Пандемия привела к росту цен на услуги злоумышленников и появлению новых «сервисов» 3 ч.
Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году 4 ч.
ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment 5 ч.
Дистрибутив Astra Linux Common Edition «Орёл» получил крупное обновление 6 ч.
Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру 6 ч.
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram 6 ч.
Минцифры России разработало новые меры поддержки IT-индустрии 7 ч.
Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6 2 ч.
Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС 3 ч.
По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13 3 ч.
В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов 3 ч.
Одноплатный компьютер Pumpkin i500 для оснащён AIoT-чипом MediaTek 4 ч.
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу 4 ч.
Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu 5 ч.
Платформа AWS IoT EduKit поможет в разработке IoT-приложений на базе сервисов Amazon 5 ч.
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя 5 ч.
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей 5 ч.