Над наследником империи Samsung нависла угроза нового срока за дачу взятки президенту страны

Сегодня «наследный принц» империи Samsung, Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong), прибыл на судебное заседание в Сеуле на слушание нового дела о взяточничестве с участием бывшего президента страны Пак Кын Хе (Park Geung-hye). Прокуратура потребовала девять лет тюрьмы для Ли Джэ Ёна, хотя первый раз по этому делу он был осуждён на пять лет заключения.

Первый приговор по делу о взяточничестве Ли Джэ Ёну был вынесен в 2017 году. Но на следующий год он был освобождён, а апелляционный суд сократил срок до 2,5 лет с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Обвинение построено на факте дачи взятки президенту страны для помощи в решении вопросов по бизнесу. Но деньги были переданы не прямо, а через фонд подруги президента Чхве Сун-силь (Choi Soon-sil).

В настоящий момент проводится повторное слушание по требованию суда высшей инстанции. Прокуратура требует ужесточить наказание для неофициального главы концерна Samsung. По словам прокурора, «Ли заслуживает девяти лет тюрьмы, учитывая позицию Samsung и пример, который его заключение подаст для страны». Интересный у корейцев УК.

Напомним, в октябре ушёл из жизни отец Ли Джэ Ёна Ли Гон Хи (Lee Kun-hee), который был председателем совета директоров компании, но по состоянию здоровья не занимался делами с 2014 года. Всё это время фактическим главой Samsung был Ли Джэ Ён, которому теперь прокуратура стремится воздать по заслугам.