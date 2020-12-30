Минцифры России разработало новые меры поддержки IT-индустрии

Минцифры разработало второй пакет мер для поддержки российской IT-индустрии. Ведомство предлагает субсидировать покупку специализированного программного обеспечения. Власти хотят покрывать до половины стоимости софта. Об этом рассказал замминистра Максим Паршин.

Паршин не уточнил, когда начнут действовать новые льготы для IT-бизнеса. Он также отметил, что «с большой долей вероятности» разработчиков отечественного ПО обяжут адаптировать софт для российских операционных систем и процессоров. Финальный список мер должно одобрить правительство.

Напомним, что первый пакет мер по поддержке IT-индустрии был подписан президентом в конце июля. В него вошло снижение налоговой ставки с 20 % до 3 %, а также страховых взносов — с 14 % до 7,6 %. Предоставление льгот осуществляется, если компания получает не менее 90 % доходов с продажи собственных IT-продуктов.