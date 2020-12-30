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Минцифры России разработало новые меры поддержки IT-индустрии

Минцифры разработало второй пакет мер для поддержки российской IT-индустрии. Ведомство предлагает субсидировать покупку специализированного программного обеспечения. Власти хотят покрывать до половины стоимости софта. Об этом рассказал замминистра Максим Паршин.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Паршин не уточнил, когда начнут действовать новые льготы для IT-бизнеса. Он также отметил, что «с большой долей вероятности» разработчиков отечественного ПО обяжут адаптировать софт для российских операционных систем и процессоров. Финальный список мер должно одобрить правительство.

Напомним, что первый пакет мер по поддержке IT-индустрии был подписан президентом в конце июля. В него вошло снижение налоговой ставки с 20 % до 3 %, а также страховых взносов — с 14 % до 7,6 %. Предоставление льгот осуществляется, если компания получает не менее 90 % доходов с продажи собственных IT-продуктов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение,
Теги: it-индустрия, субсидии, государство, минцифры россии, импортозамещение
it-индустрия, субсидии, государство, минцифры россии, импортозамещение
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