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NASA примет участие в миссиях EUVST и EZIE по изучению космической погоды

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о решении принять участие в двух гелиофизических миссиях, направленных на изучение природы солнечных ветров и космической погоды в целом.

NASA

NASA

Речь идёт о программах Extreme Ultraviolet High-Throughput Spectroscopic Telescope Epsilon Mission (EUVST) или Solar-C EUVST Mission и Electrojet Zeeman Imaging Explorer (EZIE), входящих в число трёх проектов, связанных с изучением космической погоды, которые были отобраны космическим агентством в сентябре 2019 года для исследования концепции миссии.

Миссия EUVST, в рамках которой в 2026 году будет запущен в космос солнечный телескоп, позволит изучать, как солнечная атмосфера выделяет солнечный ветер и вызывает извержения солнечного материала, влияющего на уровень космической радиации. Проект возглавляет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), а NASA выделит на его реализацию $55 млн и предоставит некоторое оборудование и софт, включая УФ-детектор и вспомогательную электронику, компоненты спектрографа, направляющий телескоп, программное обеспечение и систему визуализации.

Вторая миссия EZIE будет использовать три небольших спутника CubeSat, запуск которых намечен на 2024 год, для изучения источника и изменений в авроральном электроджете, электрическом токе, циркулирующем в атмосфере Земли на высоте около 60–90 миль (97–145 км) над поверхностью и распространяющемся в магнитосферу Земли. Те же явления, которое вызывают полярное сияние, также могут мешать передаче радиосигналов и сигналов связи, и вызывать повреждения космических кораблей на орбите. Общий бюджет миссии EZIE составляет $53,3 млн.

Подобные миссии позволяют учёным собрать информацию, необходимую для понимания физики различных солнечных явлений.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: nasa, космос, солнце, изучение
nasa, космос, солнце, изучение
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