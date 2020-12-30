Флагманский смартфон Honor V40 показался в бенчмарке с чипом Dimensity 1000+

В январе ожидается презентация мощных смартфонов серии Honor V40. Информация о характеристиках одного из представителей данного семейства, по сообщениям интернет-источников, появилась в бенчмарке Game Bench.

Если верить имеющимся сведениям, в серию войдут три модели. Это базовая версия Honor V40, модификация с улучшенными параметрами Honor V40 Pro и наиболее дорогая модель Honor V40 Pro+.

В тесте показался смартфон семейства Honor V40 с кодовым обозначением NWE-AN10. Он оборудован процессором Dimensity 1000+ разработки MediaTek. Чип объединяет квартеты вычислительных ядер ARM Cortex-A77 и ARM Cortex-A55, графический ускоритель ARM Mali-G77 MC9 и модем 5G.

Старшие версии Honor V40 получат дисплей с частотой обновления 120 Гц. Данные на сертификационных сайтах говорят о поддержке технологии быстрой подзарядки мощностью 66 Вт.

Кроме того, известно, что смартфоны получат сенсорную панель с самой высокой частотой опроса. Это обеспечит мгновенный отклик в играх.

Официальный анонс новинок ожидается 12 января. Сведений об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.