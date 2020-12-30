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Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram

Издание TechCrunch сообщило о тестировании новой функции в мобильном приложении Google, которая будет включать в поисковые запросы видео из TikTok и Instagram. На данный момент в список результатов поиска попадают только видео из YouTube и некоторых других сайтов.

Источник изображения: Forbes

Источник изображения: Forbes

По мнению журналистов, внедрение такой функции может помочь Google привлечь новую аудиторию. Данная функция будет отличаться от «Историй Google», которые для компании создавали такие информационные партнёры, как Forbes, USA Today, Voce, Now This, Bustle, Thrillist и другие. Для поисковой выдачи видеороликов из TikTok и Instagram в приложении будет выделена отдельная лента «Короткие видео» (англ. Short videos). По нажатию на видео вы будете попадать на веб-версию соответствующей платформы. По итогу пользователи должны с большей вероятностью оставаться внутри Google. В любой момент можно вернуться на страницу поиска нажав кнопку «Назад». Журналисты TechCrunch обратились в Google, однако компания никаких официальных заявлений по поводу планов на развитие и внедрение данной функции не дала. Однако один из знакомых представителей подтвердил TechCrunch, что эта функция в текущий момент тестируется на ранней (пилотной) стадии. Если социальные сети не заблокируют индексацию, и сама компания не откажется от неё, то функция начнёт постепенно появляться у остальных пользователей приложения.

Источник изображения: TechCrunch

Источник изображения: TechCrunch

Впервые информация о подборе коротких видео поступила от пользователя Twitter с ником Saad AK. После этого журналист издания Search Engine Roundtable смог включить данную функцию у себя на iPhone через модификацию приложения Google.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: google, tiktok, instagram, видео, поиск
google, tiktok, instagram, видео, поиск
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