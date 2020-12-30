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LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу

Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) не раз отмечал, что возможности роста объёмов производства электромобилей сдерживаются инфраструктурой по выпуску тяговых аккумуляторов. Прочие участники рынка тоже это осознают, а потому всеми силами способствуют увеличению объёма производства аккумуляторных ячеек. LG Energy Solution будет развивать профильную деятельность в Индонезии.

Источник изображения: Electrive

Источник изображения: Electrive

В этой стране расположены крупные запасы соединений никеля, который востребован при производстве тяговых аккумуляторов для электромобилей. Индонезийские власти долгое время сопротивлялись попыткам корпораций задействовать природные богатства страны для добычи и экспорта никеля с низкой степенью переработки. Поэтому в рамках подписанного с LG Energy Solution меморандума о взаимопонимании властям Индонезии, как отмечает Reuters, удалось договориться о создании предприятий, подразумевающих полный цикл производства тяговых батарей — от добычи никеля до получения готовых аккумуляторов.

Соглашение предусматривает, что не менее 70 % добываемой на территории Индонезии руды здесь же будет и обрабатываться. По словам представителей индонезийской стороны, это первый в истории случай концентрации всех звеньев производственной цепочки на территории одного государства. В январе потенциалом Индонезии в качестве производственной базы для выпуска тяговых аккумуляторов уже интересовался Илон Маск. Если учесть, что LG Energy Solutions является одним из поставщиков Tesla, можно предположить, что выпускаемые в Индонезии аккумуляторы со временем найдут применение в электромобилях этой марки. Корейский производитель намеревается вложить в развитие индонезийской отрасли не менее $9,8 млрд.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: lg chem, индонезия, tesla, аккумуляторы, электромобили
lg chem, индонезия, tesla, аккумуляторы, электромобили
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