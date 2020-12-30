ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment

ByteDance, компания, которая владеет популярной платформой коротких видеороликов TikTok, подала заявку на регистрацию торговой марки TikTok Payments. Вероятно, это связано с намерением запустить собственную службу электронных платежей.

Примечательно, что заявка на регистрацию торговой марки TikTok Payments была подана после того, как компания получила лицензию на приём электронных платежей после покупки платформы UIPay в сентябре. Тогда ByteDance заявила, что приобретение поможет ей улучшить пользовательский опыт путём добавления новых способов оплаты в фирменных приложениях. Кроме того, ещё в июне компания получила три финансовых лицензии на электронные платежи и страхование. Скорее всего, это было сделано с целью разработки и запуска собственной платёжной системы, которая, вероятно, сперва будет запущена в Китае.

С начала года ByteDance нанимает сотрудников по всему миру для расширения своей команды, занимающейся развитием платформы. Согласно отчёту Reuters, компания также подала заявку на получение лицензии на интернет-банкинг в Сингапуре.