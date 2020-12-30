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Новости Hardware

Владельцы AirPods Max пожаловались на конденсацию влаги внутри наушников

Дорогостоящие наушники Apple AirPods Max вызывают жалобы у некоторых пользователей из-за того, что в амбушюрах после длительного использования образовываются капли влаги. Конденсация — не редкость для накладных наушников, хотя металлические амбушюры и плотная посадка в варианте Apple могут увеличить её количество.

Donald Filimon

Donald Filimon

Например, Дональд Филимон (Donald Filimon) из Тампы (Флорида), выразил обеспокоенность в Twitter: «AirPods Max образуют конденсат после длительного использования. Виной тому — тёплые уши и примерно 12 часов постоянного использования. Буквально просто сижу за столом и слушаю музыку. К тому же в прохладной комнате».

Он также отметил, что влага также попадает внутрь драйверов и вызывает проблемы с определением, надето устройство на уши или нет. Когда наушники высыхают, они возвращаются в норму, но пользователя беспокоит такое поведение довольно дорогого устройства, которое ему в остальном очень нравится.

Donald Filimon

Donald Filimon

AirPods Max, наушники высокого класса, были выпущены Apple в этом месяце и продаются по цене $549 (63 тысячи рублей в наших краях). Рецензенты в целом положительно оценили отличную металлическую отделку AirPods Max и большинство из них, похоже, остались довольны и качеством звука, который могут обеспечить наушники.

Тем не менее, этот высококлассный дизайн потенциально может усугубить проблему конденсации влаги. Металлические амбушюры кажутся прохладными на ощупь. Они тяжёлые и сильно отличаются от лёгких пластиковых конструкций, которые использует большинство производителей. Сменные амбушюры созданы из акустической пены с эффектом памяти формы ушей — они помогают эффективно подавлять шум и очень плотно прилегают к ушам. По-видимому, при определённых обстоятельствах они также хорошо удерживают влагу.

Donald Filimon

Donald Filimon

Стоит сказать, что есть и немало других жалоб на скопление влаги внутри новых наушников Apple — обычно после длительного использования или во время спортивных тренировок в наушниках. «Я тоже испытал это, — отметил пользователь Reddit под псевдонимом koocachoo. — Не до такой степени, но когда снимаю амбушюры, порой замечаю конденсат».

Понятно, что люди, которые заплатили $550 долларов за продукт, рассчитывают на безупречную работу, однако конденсация влаги после длительного использования не уникальна для наушников. Это явление хорошо знакомо игрокам, которые подолгу пользуются накладными гарнитурами. Кожа ушей в небольшом пространстве потеет, а влага задерживается. Компания EarHugz даже производит защищающие от пота чехлы для наушников.

Так или иначе, но пот — обычное дело, и тот факт, что из-за влаги начинаются проблемы с работой наушников, является очевидным минусом. Получается, при ношении AirPods Max в течение длительного времени следует периодически протирать амбушюры. Apple рекомендует протирать металлические внутренние поверхности мягкой, сухой тканью без ворса.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, фото, видео, фраза дня, интересности из мира хай-тек,
Теги: apple, airpods max, airpods, наушники
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