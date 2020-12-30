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Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт Роскомнадзору возможность блокировать порталы в интернете за дискриминацию российских СМИ. Об этом стало известно из публикации документа на официальном сайте правовой информации. Для осуществления блокировки потребуется пройти ряд процедур.

Toby Melville, Reuters

Toby Melville, Reuters

Генеральный прокурор и его заместитель, по согласованию с Министерством иностранных дел, смогут выдавать статус владельца информационного ресурса, причастного к нарушению прав и свобод граждан РФ за цензуру в отношении отечественных СМИ. Под действие подписанного закона могут попасть самые крупные интернет-ресурсы, к которым также относятся YouTube и Facebook. Как только соответствующий статус порталу будет присвоен, Роскомнадзор будет вправе частично или полностью ограничить доступ к определённому сайту. Одним из методов ограничения может также являться замедление скорости трафика.

Окончательно законопроект был принят Госдумой ещё 23 декабря, а внесён 19 декабря.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: роскомнадзор, youtube, цензура, государство, законодательство, закон
роскомнадзор, youtube, цензура, государство, законодательство, закон
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