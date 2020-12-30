Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт Роскомнадзору возможность блокировать порталы в интернете за дискриминацию российских СМИ. Об этом стало известно из публикации документа на официальном сайте правовой информации. Для осуществления блокировки потребуется пройти ряд процедур.

Генеральный прокурор и его заместитель, по согласованию с Министерством иностранных дел, смогут выдавать статус владельца информационного ресурса, причастного к нарушению прав и свобод граждан РФ за цензуру в отношении отечественных СМИ. Под действие подписанного закона могут попасть самые крупные интернет-ресурсы, к которым также относятся YouTube и Facebook. Как только соответствующий статус порталу будет присвоен, Роскомнадзор будет вправе частично или полностью ограничить доступ к определённому сайту. Одним из методов ограничения может также являться замедление скорости трафика.

Окончательно законопроект был принят Госдумой ещё 23 декабря, а внесён 19 декабря.