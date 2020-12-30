В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя

Необходимость использования камеры внутри салона автомобиля для слежения за водителем осознали многие разработчики систем автоматизации самого процесса вождения. Tesla такую камеру предусмотрела в электромобилях Model 3 и Model Y изначально, но старшие Model S и Model X получат её только в ходе готовящегося обновления.

Как напоминает ресурс Electrek, компания недавно приостановила производство электромобилей Model S и Model X, а затем продлила период остановки сборочных линий до первых дней января. Подразумевалось, что во время технологического перерыва компания сможет перенастроить оборудование под выпуск обновлённых версий электромобилей. Европейские клиенты компании были уведомлены, что заказанные ими Model S и Model X не только прибудут позже обычного, но и окажутся дороже.

По информации одного энтузиаста, который любит анализировать программные обновления электромобилей Tesla, в новой версии ПО упоминается наличие внутрисалонной камеры, направленной на водителя. В интерьере младших электромобилей Model Y и Model 3 такая камера присутствовала изначально, но Tesla лишь недавно начала использовать её возможности для отладки программного обеспечения, имеющего отношение к системам активной помощи водителю. Камера позволяет следить за поведением водителя, главная её задача в таком варианте применения — определять ту степень усталости и рассеянности человека, которая уже может представлять угрозу для безопасности движения. Пока применение камеры на товарных электромобилях Tesla осуществляется только в экспериментальных целях, но со временем оно станет постоянным.

Илон Маск уже делился своими соображениями по поводу иного использования камеры, направленной в салон электромобиля. По его словам, она будет выполнять охранные функции в условиях, когда машина будет передвигаться автоматически без водителя в салоне. Автоматическое такси это убережёт от вандализма, ведь Tesla собирается предложить автовладельцам зарабатывать с помощью своих машин, позволяя им заниматься частным извозом в автоматическом режиме в своё отсутствие.

У камеры, обращённой к водителю, есть и другие возможные сферы применения. Во-первых, это режим видеоконференции, о котором недавно тоже упоминал глава Tesla. Во-вторых, камеры позволяют осуществлять биометрическую аутентификацию владельца. Сейчас эксплуатирующие электромобили Tesla люди используют в качестве альтернативы классическим ключам смартфон. В некоторых сценариях бортовая система наверняка позволит запустить двигатель лишь по изображению лица водителя. Чёткая идентификация пользователя важна и с точки зрения применения конкретных профилей настроек под каждого человека, если машина используется совместно.