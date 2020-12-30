В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов

Компания ABI Research сделала прогноз по развитию мирового рынка смартфонов с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G): отрасль, как ожидается, будет расти стремительными темпами.

Говорится, в частности, что по сравнению с аппаратами, оснащёнными модемом 4G/LTE, сегмент 5G демонстрирует увеличенные показатели развития практически по всем аспектам. И это несмотря на продолжающуюся пандемию и сложную экономическую ситуацию в целом.

В наступающем году прогнозируется массовый выход доступных 5G-смартфонов. Речь идёт об аппаратах с ценой менее 200 долларов США. Кстати, подобные устройства предлагаются уже сейчас. Это, к примеру, аппарат Realme Q2i, который оценён разработчиком в 150 долларов США.

Специалисты ABI Research отмечают, что быстрому развитию рынка сотовых аппаратов с поддержкой мобильной связи пятого поколения будет способствовать ценовая политика поставщиков процессоров с интегрированным модемом 5G. Недорогие чипы соответствующего класса будет предлагать, в частности, MediaTek.

По подсчётам, в прошлом году в глобальном масштабе было отгружено примерно 18,2 млн 5G-смартфонов. В 2020-м, считают сотрудники Strategy Analytics, поставки превысят четверть миллиарда штук, оказавшись на уровне 251 млн.