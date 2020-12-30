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Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году

Специалисты аналитической компании Sensor Tower поделились данными о том, сколько денег потратили пользователи в App Store и Google Play за 2020 год. Из-за пандемии показатели стали рекордными по сравнению с 2019 годом. Также в целом люди стали больше времени проводить в цифровых сервисах.

Источник изображения: 9to5Mac

Источник изображения: 9to5Mac

Лишь за предновогодние праздники пользователи потратили около $407 млн долларов на приложения для iOS и Android. Это примерно на 34% больше чем за аналогичный период в 2019 году. Вот что Sensor Tower сообщает в своём отчёте: «2020 год стал рекордным по продажам мобильных приложений и игр, впервые за один год они превысили отметку в $100 млрд долларов. Эта тенденция продолжилась и на Рождество — за этот промежуток по всему миру пользователи потратили около $407,6 млн в App Store и Google Play. Это примерно 4,5% от общего объёма расходов в декабре, которые достигли практически $9 млрд (брался период с 1 по 27 декабря). Большая часть расходов пришлась на мобильные игры — они составили $295,6 млрд. Для сравнения в 2019 году на мобильные игры за аналогичный период было потрачено $232,4 млрд».

Как и раньше продажи приложений на iOS принесли больше доходов индустрии. «Магазин приложений от Apple генерирует больше выручки, чем Google Play. На долю App Store приходится 68,4% расходов от общей суммы», — говорится в исследовании.

В свою очередь, Apple с недавних пор объявила о понижении комиссии с продаж приложений в App Store для подавляющего большинства разработчиков. Это также положительно влияет на получение доходов разработчиками.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android, Приложения для iOS,
Теги: финансы, аналитика, исследование, android, ios
финансы, аналитика, исследование, android, ios
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