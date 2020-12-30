По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13

С момента запуска iPhone 12 прошло всего два месяца, а Сеть уже полнится слухами о грядущих iPhone 13. Свежая утечка раскрывает некоторые особенности, касающиеся дисплеев, которые будут применяться в будущих смартфонах калифорнийской компании.

Согласно сообщениям корейской прессы, матрицы с частотой обновления 120 Гц получат только две модели серии iPhone 13. Этими устройствами станут модификации iPhone 13 Pro и Pro Max. При этом предполагается, что в серии iPhone 13 будет четыре смартфона, так же как и в семействе iPhone 12. Напомним, согласно слухам, Apple планировала внедрить 120-Гц дисплеи ещё в iPhone 12, однако отказалась от этой затеи из-за их слишком высокого энергопотребления. Тем не менее, в iPhone 13 Pro и Pro Max всё-таки будут использоваться энергоэффективные LTPO-панели, изготовленные с применением низкотемпературных поликристаллических оксидов, с частотой обновления 120 Гц. Одним из главных преимуществ таких LTPO-матриц является способность динамически менять частоту обновления, снижая её вплоть до 1 Гц, например, при отображении статического изображения или при использовании функции Always On Display, что положительно сказывается на энергопотрреблении.

Что касается iPhone 13 и 13 mini, то они получат более привычные матрицы, основанные на технологии LTPS (низкотемпературный поликристаллический кремний). Их частота обновления составит 60 Гц.

По слухам, iPhone 13 будут представлены в сентябре следующего года. Ожидается, что они получат обновлённую сверхширокоугольную камеру, чипсет A15 Bionic и накопители ёмкостью до 1 Тбайт.