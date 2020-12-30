3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Данные опроса: владельцы электрокаров не...
Новости Hardware

Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС

Согласно новому исследованию, проведенному британским навигационным сервисом Zap-Map среди владельцев электромобилей, крайне мало водителей хотело бы вернуться к автомобилю на бензине или дизтопливе после того, как они пересели на электромобиль.

«Результаты являются убедительным свидетельством фундаментального сдвига в потребительском отношении к экологически чистым автомобилям. В опросе, проведенном в ноябре 2020 года с участием более 2000 респондентов, 91 % сказал „нет, спасибо“ замене своих электромобилей на бензиновые или дизельные; и, напротив, менее 1 % желали бы возврата к ископаемым видам топлива, а 9 % заявили, что сомневаются в этом», — подытожил ресурс результаты исследования.

Большинство респондентов стали обладателями электромобиля впервые — 73 % опрошенных заявили, что их нынешний автомобиль был их первым транспортным средством на электрическом ходу, а 52 % совершило покупку электрокара в течение последнего года. Степень удовлетворенности водителей значительно выше как для полностью электрических автомобилей, так и для гибридных транспортных средств с подзарядкой от электросети. У водителей электромобилей средняя степень удовлетворенности составила 91 балл из 100 возможных: у водителей машин на аккумуляторных источниках питания — 92 балла; а у владельцев гибридов — 84 балла. При этом владельцы бензиновых или дизельных транспортных средств оценили свою удовлетворённость лишь в 72 балла.

Как видим, полностью электрические автомобили получили более высокий рейтинг удовлетворённости, чем подключаемые гибриды. Среди полностью электрических транспортных средств 100-процентный рейтинг удовлетворённости получила модель VW ID.3, за ней следуют Tesla Model 3 и Kia e-Niro с 96-проценнтным показателем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей
В России испытан электрический «КАМАЗ» без руля, педалей и кабины
Mazda вернёт на рынок роторные двигатели в составе гибридов в 2022 году
Япония запретит продажу автомобилей на ископаемом топливе через 15 лет. Toyota возмущена
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: электромобиль, исследование, рейтинг
электромобиль, исследование, рейтинг
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Революционная литиевая ячейка Tesla 4680 оказалась разработкой Panasonic 175
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 166
Клиент магазина Epic Games разогревает процессоры Ryzen даже в режиме простоя 138
Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно обновиться до Windows 10 118

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Четыре затмения и суперлуние ждут жителей Земли в 2021 году
Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже
Китайская Innosilicon представила графические процессоры FANTASY, которые «не хуже», чем у AMD и NVIDIA
Масштабный графический мод для The Witcher 3, одобренный CDPR, получит крупное обновление в 2021 году
Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС
В Epic Games Store началась раздача ролевого экшена Torchlight II 9 мин.
Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр 34 мин.
Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода 2 ч.
Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале 3 ч.
Пандемия привела к росту цен на услуги злоумышленников и появлению новых «сервисов» 4 ч.
Аналитики сообщили о рекордном уровне продаж мобильных приложений в 2020 году 4 ч.
ByteDance планирует запуск собственной службы электронных платежей TikTok Payment 6 ч.
Дистрибутив Astra Linux Common Edition «Орёл» получил крупное обновление 6 ч.
Роскомнадзор получил право блокировать веб-ресурсы за цензуру 6 ч.
Google добавит в поисковую выдачу видео из TikTok и Instagram 7 ч.
Смартфон Xiaomi Mi 11 впервые попал на разборку 2 ч.
Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6 3 ч.
По слухам, 120-Гц дисплеи появятся только в Pro-версиях iPhone 13 3 ч.
В наступающем году ожидается массовый выход доступных 5G-смартфонов 3 ч.
Одноплатный компьютер Pumpkin i500 для оснащён AIoT-чипом MediaTek 4 ч.
LG Energy Solution создаст в Индонезии производство тяговых аккумуляторов по полному циклу 5 ч.
Грядущий флагман iQOO 7 оказался быстрее Xiaomi Mi 11 в бенчмарке AnTuTu 5 ч.
Платформа AWS IoT EduKit поможет в разработке IoT-приложений на базе сервисов Amazon 5 ч.
В новых версиях Tesla Model S и Model X появится камера, которая смотрит на водителя 5 ч.
Крупнейший производитель конденсаторов намерен измениться ради доли на рынке электромобилей 5 ч.