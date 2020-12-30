Данные опроса: владельцы электрокаров не приемлют возврата к автомобилям с ДВС

Согласно новому исследованию, проведенному британским навигационным сервисом Zap-Map среди владельцев электромобилей, крайне мало водителей хотело бы вернуться к автомобилю на бензине или дизтопливе после того, как они пересели на электромобиль.

«Результаты являются убедительным свидетельством фундаментального сдвига в потребительском отношении к экологически чистым автомобилям. В опросе, проведенном в ноябре 2020 года с участием более 2000 респондентов, 91 % сказал „нет, спасибо“ замене своих электромобилей на бензиновые или дизельные; и, напротив, менее 1 % желали бы возврата к ископаемым видам топлива, а 9 % заявили, что сомневаются в этом», — подытожил ресурс результаты исследования.

Большинство респондентов стали обладателями электромобиля впервые — 73 % опрошенных заявили, что их нынешний автомобиль был их первым транспортным средством на электрическом ходу, а 52 % совершило покупку электрокара в течение последнего года. Степень удовлетворенности водителей значительно выше как для полностью электрических автомобилей, так и для гибридных транспортных средств с подзарядкой от электросети. У водителей электромобилей средняя степень удовлетворенности составила 91 балл из 100 возможных: у водителей машин на аккумуляторных источниках питания — 92 балла; а у владельцев гибридов — 84 балла. При этом владельцы бензиновых или дизельных транспортных средств оценили свою удовлетворённость лишь в 72 балла.

Как видим, полностью электрические автомобили получили более высокий рейтинг удовлетворённости, чем подключаемые гибриды. Среди полностью электрических транспортных средств 100-процентный рейтинг удовлетворённости получила модель VW ID.3, за ней следуют Tesla Model 3 и Kia e-Niro с 96-проценнтным показателем.