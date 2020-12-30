Футуристический смартфон LG Wing провалился в продаже

В последнее время производители смартфонов стали экспериментировать с различными форм-факторами. Большинство таких устройств имеют складную конструкцию, однако на их фоне выделяется LG Wing, который в открытом состоянии напоминает букву «Т» и предлагает пользователям сразу два экрана в разной ориентации. Свежая информация из Кореи гласит, что необычный телефон оказался невостребованным.

По данным ресурса Herald Corporation, LG Electronics удалось продать в общей сложности менее 50 тысяч экземпляров Wing на домашнем рынке — в Южной Корее — с момента его запуска. При этом компания намеревалась продать 2 миллиона единиц смартфона, и этот показатель оказался недостижимым. Для сравнения, объём продаж LG Wing примерно на порядок уступает продажам смартфона Samsung Galaxy Note 20, анонсированного практически одновременно с необычной «раскладушкой» LG.

Не помогло даже то, что корейский сотовый оператор LG U+ продаёт Wing со скидкой в 50 процентов. Не действует на покупателей и агрессивная рекламная кампания, включающая продвижение устройства в фильмах и телешоу. Тем не менее, LG всё ещё не потеряла интерес к экспериментам с форм-фактором смартфонов.

Напомним: в плане технических характеристик LG Wing является крепким середнячком. Устройство основано на популярном чипсете Qualcomm Snapdragon 765G, работающем в связке с 8 Гбайт оперативной памяти. Смартфон может похвастаться тройной основной камерой. Поэтому единственное, что отличает его от конкурентов, — необычная конструкция корпуса с двумя дисплеями.