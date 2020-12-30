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Мобильные версии GeForce RTX 3000 будут на треть медленнее десктопных, но получат до 16 Гбайт GDDR6

В базе данных видеокарт ресурса Notebookcheck появились спецификации мобильных версий GeForce RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Напомним, NVIDIA запланировала на 12 января онлайн-трансляцию, где пообещала рассказать о своих инновациях в области игр и графики. Весьма вероятно, что в рамках этого мероприятия нас ожидает анонс мобильной графики GeForce нового поколения.

Как и десктопные варианты, основанные на архитектуре Ampere, графические чипы мобильных видеокарт GeForce RTX 30-й серии будут производиться с использованием 8-нм техпроцесса Samsung. По данным источника, флагманское решение в лице GeForce RTX 3080 Mobile использует полноразмерный GPU GA104-775 с 6144 ядрами CUDA, работающий на частоте до 1,7 ГГц. Финальные спецификации будут зависеть от модификации видеокарты — Max-P (максимальная производительность) или Max-Q (максимальная энергоэффективность). Впервые в истории мобильной графики карта получит 16 Гбайт видеопамяти GDDR6. Однако на рынке также будут представлены решения с 8 Гбайт видеопамяти.

В основе графического ускорителя GeForce RTX 3070 Mobile, построенного на базе GPU GA104-770, будут использоваться 5120 ядер CUDA, работающих на частоте до 1,62 ГГц. Карта сможет предложить до 8 Гбайт видеопамяти GDDR6. На данный момент эффективная частота работы памяти мобильной версии GeForce RTX 3070 не подтверждена, но согласно утечкам, она будет выше, чем у предшественника поколения Turing (14 ГГц).

Младшая модель GeForce RTX 3060 Mobile получит меньше потоковых мультипроцессоров (SM), чем её предшественник на базе архитектуры Turing (24 против 30). Новой карте приписывается наличие 3072 ядер CUDA, а также 6 Гбайт памяти GDDR6 с разрядностью шины 192 бит.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx, nvidia, видеокарты, ноутбуки
geforce rtx, nvidia, видеокарты, ноутбуки
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