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Слухи: Blizzard выпустит WoW: The Burning Crusade Classic уже 4 мая, а бета-тестирование начнётся в феврале

Согласно новой утечке, World of Warcraft: The Burning Crusade Classic выйдет 4 мая, а бета-тестирование расширения начнётся в середине февраля. Информация пришла от стримера World of Warcraft и ютубера Staysafe, который ссылается на свои источники.

На прошлой неделе стало известно об опросе, который Blizzard Entertainment проводит насчёт World of Warcraft: The Burning Crusade Classic. И хотя компания ещё только собирает мнения игроков, похоже, что расширение действительно на подходе. Если верить утечке, выйдет оно менее чем через полгода.

По словам Staysafe, Blizzard Entertainment планирует анонсировать World of Warcraft: The Burning Crusade Classic на BlizzConline 19-20 февраля. Тогда же состоится запуск сервера бета-тестирования. В утечке также упоминается, что предварительное обновление 2.0 выйдет в апреле.

Примечательно, что эти слухи совпадают с тем, что сказал Nano — бывший участник команды приватного сервера Nostalrius.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Слухи, Моды, патчи, дополнения,
Теги: world of warcraft: the burning crusade classic, blizzard entertainment, mmorpg, слухи
world of warcraft: the burning crusade classic, blizzard entertainment, mmorpg, слухи
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