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Смартфон Motorola Nio «засветился» в Geekbench с процессором Snapdragon 865

Ожидается, что Motorola в скором времени представит новый смартфон высокого класса, в данный момент известный под кодовым названием Nio. Ранее устройство показалось на первых рендерах, а уже сегодня Motorola Nio был замечен в базе данных популярного бенчмарка Geekbench.

gizmochina.com

gizmochina.com

Согласно обнаруженным данным, телефон получит номер модели XT2125 и будет работать под управлением Android 11. Он будет основан на прошлогоднем передовом чипсете Qualcomm Snapdragon 865, которым оснащены все основные флагманы 2020 года, в связке с 8 Гбайт оперативной памяти. Вся эта информация полностью подтверждает предыдущие утечки. Кроме того, ранее сообщалось, что устройство будет доступно в конфигурациях с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти, а также с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем.

gizmochina.com

gizmochina.com

Смартфону приписывают Full HD+ дисплей с непривычной частотой обновления 105 Гц, тройную основную и двойную фронтальную камеру. Motorola Nio, предположительно, будет представлен в январе или феврале 2021 года.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разгон и замеры производительности системы, слухи,
Теги: смартфон, утечка, слухи, geekbench, motorola
смартфон, утечка, слухи, geekbench, motorola
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