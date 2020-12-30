Смартфон Motorola Nio «засветился» в Geekbench с процессором Snapdragon 865

Ожидается, что Motorola в скором времени представит новый смартфон высокого класса, в данный момент известный под кодовым названием Nio. Ранее устройство показалось на первых рендерах, а уже сегодня Motorola Nio был замечен в базе данных популярного бенчмарка Geekbench.

Согласно обнаруженным данным, телефон получит номер модели XT2125 и будет работать под управлением Android 11. Он будет основан на прошлогоднем передовом чипсете Qualcomm Snapdragon 865, которым оснащены все основные флагманы 2020 года, в связке с 8 Гбайт оперативной памяти. Вся эта информация полностью подтверждает предыдущие утечки. Кроме того, ранее сообщалось, что устройство будет доступно в конфигурациях с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти, а также с 12 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем.

Смартфону приписывают Full HD+ дисплей с непривычной частотой обновления 105 Гц, тройную основную и двойную фронтальную камеру. Motorola Nio, предположительно, будет представлен в январе или феврале 2021 года.