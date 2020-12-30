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Стал известен список смартфонов, которые получат MIUI 12.5. Обновление коснётся даже Redmi Note 7

Недавно компания Xiaomi представила новый флагманский смартфон Xiaomi Mi11 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 888. Вместе с устройством компания также презентовала новую версию фирменной прошивки MIUI 12.5 на базе Android. Обновление включает в себя много важных нововведений, касающихся производительности, дизайна и безопасности.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Сегодня стал известен список устройств, которые получат новую версию прошивки. Первая волна распространения должна состояться в апреле 2021 года, во время неё будут обновлены следующие аппараты:

  • Xiaomi Mi11
  • Xiaomi Mi10, Mi10 Pro, Mi10 Extreme Commemorative Edition, Mi10 Ultra, Mi10 Youth Edition
  • Xiaomi Mi9, Mi9 SE
  • Xiaomi Mi CC9e, Mi CC9 Pro
  • Redmi K30, K30 5G, K30 Pro, K30i, K30S Ultra, K30 Ultra
  • Redmi K20, K20 Pro
  • Redmi 10X, 10X Pro
  • Redmi Note 9 5G
  • Redmi Note 7, Note 7 Pro

MIUI 12.5 получила поддержку многомерных параллельных вычислений. Теперь выполнение нескольких задач будет распределяться между всеми ядрами. В результате этого, вычисления будут выполняться эффективнее, чем раньше. Также пользователи смогут удалить большее количество предустановленных программ, чем это допускалось раньше. Но это всё ещё не касается девяти основных приложений, таких как «Телефон», «Браузер», «Настройки», «Часы» и так далее. Также появилась функция, с помощью которой можно транслировать экран на компьютеры с Windows 10, что позволит работать с мобильным телефоном удалённым образом. Наконец, появились новые обои, звуки, режим пониженной точности определения местоположения для пользователей, которые внимательно относятся к вопросу своей безопасности.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, unix-системы, ПО для мобильных устройств,
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