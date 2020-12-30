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Экспериментальный проект «Доступный интернет» продлён на полгода

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ продлило до 30 июня 2021 года действие пилотного проекта «Доступный интернет», в рамках которого гражданам страны предоставляется безвозмездный доступ к интернету для посещения социально значимых сайтов. Соответствующий приказ был подписан главой Минцифры Максутом Шадаевым.

«Возможность получения пользователями бесплатного доступа к социально значимым интернет-сервисам особенно актуальна в период пандемии. Проект демонстрирует востребованность у граждан. Согласно информации, предоставленной операторами-участниками «пилота», бесплатным доступом к таким ресурсам за время проведения эксперимента воспользовались около 1,8 млн уникальных пользователей», — прокомментировал данный вопрос заместитель министра Олег Иванов.    

Проект «Доступный интернет», в рамках которого на территории всей страны предоставляется бесплатный доступ к социально значимым веб-сервисам, реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Эксперимент стартовал 1 апреля этого года и должен был завершиться 1 июля, но Минцифры продлило его до 31 декабря. Теперь же проект продлевается во второй раз и будет действовать до 30 июня 2021 года.

К участию в проекте «Доступный интернет» приглашались все операторы связи, предоставляющие свои услуги на территории России. На данный момент список социально значимых интернет-ресурсов состоит из 371 сайта. Весь перечень поделён на несколько категорий: коммуникационные сервисы, агрегаторы социально значимой информации, национальная культура и традиции, непрерывное образование и повышение квалификации и др.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: доступный интернет, россия, интернет
доступный интернет, россия, интернет
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