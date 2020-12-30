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Создатели Nioh и Dead or Alive готовят на 2021 год анонсы нескольких новых игр

Студия Team Ninja недавно рассказала о том, что даст франшизе Nioh отдохнуть. Но это не значит, что перерыв взяли и сами разработчики. В интервью японскому изданию 4Gamer глава студии Фумихико Ясуда (Fumihiko Yasuda) заявил, что Team Ninja в следующем году сделает анонсы нескольких новых игр.

Team Ninja была основана в качестве одной из команд компании Tecmo в 1995 году. Изначально студия получила известность за Dead or Alive и Ninja Gaiden, но также она работала над приключенческим экшеном Metroid: Other M, файтингом Dissidia Final Fantasy NT, ответвлениями Hyrule Warriors и Fire Emblem Warriors, кооперативным экшеном Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order. В последнее же время Team Ninja ассоциируется именно с Nioh.

Но пришла пора двигаться дальше. В интервью 4Gamer Ясуда сказал: «В феврале мы выпустим Nioh 2 Remastered: Complete Edition и The Nioh Collection — последняя содержит все части серии Nioh — для PlayStation 5. Я надеюсь, что это даст возможность как игравшим, так и новым геймерам увидеть, как Nioh работает на консоли нового поколения. Мы также готовим анонсы нескольких новых игр от Team Ninja в 2021 году, так что следите за новостями».

Неизвестно, будут эти объявления касаться новой интеллектуальной собственности или игр по существующим франшизам. Ранее Ясуда обмолвился, что разработка пока что не анонсированных проектов начнётся в 2021 году.

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Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: team ninja, koei tecmo
team ninja, koei tecmo
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