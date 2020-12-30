Началось распространение прошивки One UI 3.0 для Samsung Galaxy Note 10 и 10+

Сегодня портал SamMobile рассказал, что компания Samsung начала распространение стабильной прошивки One UI 3.0 на базе Android 11 для владельцев смартфонов Galaxy Note 10 и 10+. До этого семейство Galaxy Note 10 было включено в расширенную программу бета-тестирования.

Прошивка с кодовым названием «N97xFXXU6ETLL» включает в себя One UI 3.0, в которую был добавлен новый дизайн системных элементов, расширенные настройки режима «Always On Display», оптимизацию производительности и программные улучшения автономной работы. Компания также поработала над дизайном системы, сделав его более удобным — были расширены расстояния между элементами, некоторые значки были перерисованы, а расположение, например, часов на экране блокировки было смещено на середину. Был обновлён режим DeX, клавиатура, экран звонков и стандартные приложения. Ещё прошивка включает в себя патч декабрьский патч безопасности. Пока неясно, когда прошивка будет доступна в других регионах. Журналисты портала 9to5Google предполагают, что перевод интерфейса на разные языки займёт несколько недель. Так что прошивка, вполне возможно, появится у пользователей Galaxy Note 10 и 10+ из других регионов в течение января 2021 года.

Проверить наличие обновления вы можете в настройках, в разделе «Обновления ПО». Недавно стало известно, что Samsung выпустила обновление One UI 3.0 для Galaxy S20 FE.