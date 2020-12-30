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В Epic Games Store началась раздача ролевого экшена Torchlight II

В Epic Games Store подходит к концу масштабная предновогодняя акция: предпоследней, четырнадцатой по счёту временно бесплатной игрой в сервисе стала Torchlight II от ныне закрытой Runic Games.

Добавить Torchlight II в свою библиотеку можно на странице проекта в Epic Games Store. Срок действия нового предложения истечёт завтра, 31 декабря, в 19:00 по московскому времени.

Когда раздача подойдёт к концу, стоимость Torchlight II вернётся к стандартной — в свободное от распродаж и прочих акций время приобрести игру в цифровом магазине Epic Games можно за 419 рублей.

Torchlight II представляет собой фэнтезийный ролевой экшен с возможностью совместного прохождения (локального и онлайнового). Проект также поддерживает пользовательские модификации.

Игра предлагает «огромный открытый мир» для исследования, случайную генерацию уровней, четыре класса персонажей на выбор и режим «Новая игра +», который не даст заскучать после первого прохождения.

Torchlight II вышла в сентябре 2012 года на ПК, а спустя семь (!) лет появилась на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Консольные версии получили переработанную схему управления, новые трофеи и эксклюзивных внутриигровых питомцев.

Согласно недавней утечке, последним в череде предновогодних подарков Epic Games Store станет экономическая стратегия Jurassic World Evolution от студии Frontier Developments. Раздача начнётся завтра, 31 декабря, в 19:00 по Москве.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс,
Теги: torchlight ii, runic games, epic games store, epic games
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