Samsung обновила смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip до Android 11

Сегодня Samsung обновила до Android 11 флагманский смартфон прошлого года Galaxy Note 10. Теперь стало известно, что обновление получило ещё одно устройство компании. Речь — о раскладном смартфоне Galaxy Z Flip. Напомним, что чуть более недели назад One UI 3.0 на базе Android 11 получил Galaxy Z Flip 5G.

Свежая прошивка для Galaxy Z Flip имеет номер сборки F700FxXx3CTLx. Обновление весит чуть более 2 Гбайт. Оно содержит декабрьский патч системы безопасности Google. Пользователи Z Flip получили все основные возможности актуальной прошивки. Среди них стоит отметить улучшенный интерфейс операционной системы и обновлённые стандартные приложения.

Samsung весьма преуспела в обновлении своих смартфонов до Android 11. Большинство устройств высокого уровня уже получили новое ПО, а некоторые даже с опережением графика.

В данный момент One UI 3.0 на базе Android 11 доступна для владельцев Galaxy Z Flip из Европы и Нигерии. Для того, чтобы проверить наличие обновления необходимо воспользоваться пунктом «Обновление ПО» в приложении «Настройки».