Xiaomi Redmi Note 9T с чипом MediaTek Dimensity 800U замечен в Geekbench

В начале месяца выяснилось, что Xiaomi готовит к запуску 5G-смартфон Redmi Note 9T. Сегодня устройство было обнаружено в базе данных бенчмарка Geekbench. По всей видимости, Redmi Note 9T станет переименованной версией Redmi Note 9 5G, предназначенного для китайского рынка.

Глобальная версия будет иметь ряд небольших изменений по сравнению с китайским Redmi Note 9 5G. К примеру, аппарат для китайского рынка имеет 6 или 8 Гбайт оперативной памяти. Международная модель получит лишь одну модификацию с 4 Гбайт ОЗУ. Сердцем смартфона станет процессор MediaTek Dimensity 800U. Устройство будет поставляться с устаревающей Android 10 из коробки. Что касается результатов тестирования, Redmi Note 9T набрал 598 баллов в одноядерном и 1760 баллов в многоядерном тесте. Это примерно соответствует показателям производительность китайской версии смартфона, несмотря на уменьшенный объём оперативной памяти.



Предполагается, что смартфон получит 6,53-дюймовую ЖК-матрицу с разрешением Full HD+ и тройную основную камеру. Дата запуска устройства и его стоимость пока не сообщаются.