Роскомнадзор привлёк для поиска запрещённой информации искусственный интеллект

Роскомнадзор приступил к использованию технологий искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в сети Интернет, сообщается на сайте ведомства.

Российский регулятор отмечает, что новое программное обеспечение позволяет ежесуточно проверять более 11,7 млн текстовых материалов и выявлять незаконную информацию с точностью не ниже 85 %.

«Значительно увеличивается мощность системы мониторинга, повышается объём информации, обрабатываемой в целях выявления детской порнографии, наркотического контента, призывов к суициду и т.п», — указано на сайте Роскомнадзора.

В российском ведомстве добавили, что использование нейросетей для поиска информации с признаками противоправной деятельности для последующей проверки экспертами, позволило увеличить эффективность последних более чем в 14 раз.

В октябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал стратегию развития искусственного интеллекта в рамках государственной программы «Цифровая экономика». Одним из важнейших аспектов, на который порекомендовал обратить внимание Путин при внедрении технологий искусственного интеллекта в России, стал вопрос по недопущению утечек персональных данных. По его словам, в ближайшее десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны.