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«Яндекс» объявил о закрытии сервиса «Район»

Команда разработчиков «Яндекса» сообщила о планах по закрытию проекта «Район», выполненного в формате социальной сети с использованием функций геолокального взаимодействия интернет-пользователей.

Площадка «Яндекс.Район» была запущена компанией осенью 2017 года. Сервис помогал соседям и местным организациям общаться в режиме реального времени, делиться информацией, получать выгодные предложения, совместно решать проблемы и улучшать жизнь в районе проживания. Помимо городов России, география проекта охватывала Минск, Гродно, Витебск, Брест, Гомель (Беларусь) и Ташкент (Узбекистан).

«Друзья, уходящий год был непростой, особенный, во многом изменил мир вокруг. Но перемены часто дают новые возможности и другой взгляд на привычные вещи. Изменения коснулись и «Яндекс.Района»: в привычном виде наш сервис останавливает свою работу», — говорится в заявлении компании, в тексте которого акцентируется внимание на том, что реализованные в социальной сети механики геолокального взаимодействия найдут применение в других проектах IT-гиганта.

Стоит отметить, что «Район» — не единственный, застрявший на обочине прогресса, проект «Яндекса». Немногим ранее компания списала в утиль социальную сеть «Аура», поставила точку в развитии магазина приложений для мобильных устройств Yandex.Store и закрыла проект по оценке кредитоспособности физлиц на основе данных о пользователях. То ли ещё будет?

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: яндекс, социальная сеть, геолокация, сервис, коммуникации, общение
яндекс, социальная сеть, геолокация, сервис, коммуникации, общение
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