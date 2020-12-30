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Игровой смартфон ZTE RedMagic 5S поступил в продажу в России

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices объявило о повторном старте продаж на территории страны мощного игрового смартфона RedMagic 5S. Аппарат имеет собственную систему охлаждения, сенсорные контроллеры, а также поддерживает работу в сетях связи пятого поколения (5G).

Разработчики оснастили устройство 6,65-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 × 1080 пикселей, который выполнен по технологии AMOLED. Задействована панель с частотой обновления 144 Гц, которая поддерживает более 4000 уровней яркости и имеет соотношение сторон 19,5:9. Сенсорный экран отличается повышенной чувствительностью и быстрым откликом. Для более точного контроля можно задействовать интегрированные сенсорные триггеры, расположенные на одной из боковых граней корпуса.

На тыльной стороне корпуса размещена тройная основная камера. Основной модуль на 64 Мп дополняется 8-мегапиксельным широкоугольным объективом с углом обзора 120°, а также 2-мегапиксельным сенсором для макросъёмки. Фронтальная камера построена на основе 8-мегапиксельного сенсора.

За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 865, работающий на частоте до 2,8 ГГц в сочетании с графическим ускорителем Adreno 650. Для обеспечения плавного игрового процесса в конструкции предусмотрена система жидкостного охлаждения и компактный турбо-кулер, которые позволяют снизить температуру процессора на 16°. Благодаря этому даже ресурсоёмкие приложения и игры не будут провоцировать перегрев системы.

Конфигурацию дополняют 8 Гбайт оперативной памяти и внутренний накопитель на 128 Гбайт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 4500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. RedMagic 5S имеет габариты 168,5 × 78 × 9,75 мм и весит 220 г. В качестве программной платформы задействована мобильная ОС Android 10. Уже сейчас игровой смартфон можно приобрести у партнёров ZTE по ориентировочной цене в 50 тысяч рублей.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: zte, игровой смартфон, россия
zte, игровой смартфон, россия
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