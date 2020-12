Игры PlayStation Plus в январе: GreedFall, Shadow of the Tomb Raider и Maneater

Sony Interactive Entertainment представила подборку бесплатных игр сервиса PlayStation Plus, которые станут доступны пользователям в январе. В следующем месяце владельцев PlayStation 4 ожидают Shadow of the Tomb Raider и GreedFall. Они же по обратной совместимости будут доступны на PlayStation 5, где также предложат Maneater.

Shadow of the Tomb Raider — это приключенческий экшен от компании Square Enix и студии Eidos Montreal. В третьей части серии вам предстоит помочь Ларе Крофт предотвратить конец света в джунглях Южной Америки. В этой игре сильнее выражен акцент на скрытном прохождении, чем в предыдущих приключениях Лары.

GreedFall — ролевой экшен от Focus Home Interactive и Spiders. Вам предстоит исследовать земли далёкого волшебного острова, где индустриальный мир столкнулся с фэнтезийным. Вам предстоит постичь как магию, так и физические навыки, а также добиваться собственных целей различными средствами, такими как дипломатия, обман или сила.

Maneater — ролевой экшен от Tripwire Interactive и Blindside Interactive. Разработчики называют игру ShaRkPG, потому что в ней вы играете за жуткую акулу. Начав маленьким акулёнком, вам предстоит научиться выживать в жестоком мире и пожирать других существ, чтобы стать большим и сильным. Постепенно вы вырастите до таких размеров, что сможете нападать на людей. Ролевые элементы заключаются в системе навыков и развития.

Подписчики PlayStation Plus получат доступ к вышеперечисленным играм 5 января.