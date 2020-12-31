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Metro: Last Light Redux сейчас можно забрать бесплатно на GOG.com

Цифровой магазин компьютерных игр GOG.com в честь приближающегося Нового года устроил раздачу шутера Metro: Last Light Redux от студии 4A Games. Чтобы получить подарок, вам нужно согласиться на получение маркетинговой рассылки от компании.

Metro: Last Light Redux — это продолжение Metro 2033. Действие игры разворачивается в 2034 году. Москва всё так же находится в руинах, а люди разделились на несколько враждующих группировок и пытаются выжить в тоннелях метро. Вам в роли Артёма предстоит разобраться в их войнах и дать человечеству луч надежды.

Примечательно, что сюжет игры не основан на романе «Метро 2034» Дмитрия Глуховского, а является альтернативным продолжением «Метро 2033». Несмотря на это, сценарий для шутера написал Глуховский.

Издание Redux включает все выпущенные обновления и дополнения, в том числе режим рейнджера, а также улучшенные детали, эффекты и освещение.

Оригинальная Metro: Last Light вышла на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3 в 2013 году. Обновлённая версия поступила в продажу на Xbox One и PlayStation 4 в 2014 году, а 28 февраля 2020-го состоялся релиз игры на Nintendo Switch.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: metro: last light, metro redux, deep silver, 4a games, gog.com
metro: last light, metro redux, deep silver, 4a games, gog.com
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