Режиссёр и продюсер NieR: Automata подтвердили работу над двумя новыми играми

Режиссёр NieR: Automata Ёко Таро (Yoko Taro) и продюсер проекта Ёсукэ Сайто (Yosuke Saito) в рамках предновогодней трансляции Games Industry Chit-Chat 2020 Year-End Party рассказали, чем занимаются в настоящее время.

Как выяснилось, сработавшиеся гейм-дизайнеры трудятся, помимо прочего, над двумя не анонсированными к настоящему моменту совместными проектами. Подробностей о каждом пока крайне мало.

Идею первой, «жуткой» игры Таро предложил Сайто около года назад. Продюсер сначала отказался заниматься чем-то подобным, но в итоге согласился на уговоры коллеги, хоть и готов в любой момент отречься от разработки.

Второй совместный проект подобных разногласий у гейм-дизайнеров не вызвал: производство уже сдвинулось с мёртвой точки, а релиз ожидается раньше, чем увидит свет первая игра.

Судя по всему, оба проекта пока находятся на очень ранней стадии разработки, в связи с чем на скорый выход рассчитывать не приходится. Целевые платформы названы тоже не были.

Журналисты портала Siliconera предполагают, что новыми подробностями загадочных проектов Таро и Сайто могут поделиться после релиза осовремененной NieR Replicant, над которой оба работают.

Напомним, выпуск обновлённой версии NieR Replicant назначен на 23 апреля 2021 года для PC (Steam), PlayStation 4 и Xbox One. Предзаказы уже стартовали на всех перечисленных системах.