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Слухи: Grand Theft Auto IV принесла своим создателям более $2 млрд

Пользователь Twitter под псевдонимом Timur222 обратил внимание на информацию о финансовых успехах Grand Theft Auto IV, размещённую в LinkedIn-профиле бывшего ведущего продюсера Rockstar Games.

Речь идёт о Франческе Буччи (Franceska Bucci), которая в период с 2004 по 2010 годы занималась в студии координацией съёмок и процесса озвучения, подбором актёров и контролем бюджета.

Если верить информации на странице Буччи в LinkedIn, за время её работы в студии четвёртая часть культовой криминальной саги Rockstar Games заработала в продажах более $2 млрд.

Для сравнения: Grand Theft Auto V только за первые три дня с момента выхода принесла своим создателям $1 млрд, а впоследствии легко затмила достижения именитой предшественницы.

Что касается самих продаж, то, по данным портала TweakTown, Grand Theft Auto IV за прошедшее с момента выхода время разошлась по миру в количестве свыше 28 млн экземпляров.

Суммарные же отгрузки Grand Theft Auto V к концу сентября 2020 года превысили 135 млн копий. Результат действительно выдающийся — показатель больше только у Minecraft (свыше 200 млн).

Grand Theft Auto IV вышла в апреле 2008 года на PS3 и Xbox 360, а в декабре добралась до PC. ПК-версия в январе 2020-го пропала из продажи, чтобы спустя два месяца вернуться на цифровые прилавки в составе полного издания.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: grand theft auto iv, gta iv, rockstar games
grand theft auto iv, gta iv, rockstar games
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