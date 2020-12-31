Ноутбук ASUS Adolbook13 2021 выполнен в металлическом корпусе с градиентной расцветкой

Компания ASUS анонсировала портативный компьютер Adolbook13 2021 на аппаратной платформе Intel. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 770 долларов США.

Ноутбук оснащён 13,3-дюймовым дисплеем формата Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Экран занимает 88 % площади крышки; кроме того, говорится о 100-процентном охвате цветового пространства sRGB.

Лэптоп заключён в металлический корпус с эффектной градиентной окраской. Толщина составляет всего 13,9 мм, а весит устройство приблизительно 1,19 кг.

Применён процессор Core i5-1135G7 поколения Tiger Lake. Чип содержит четыре вычислительных ядра с возможностью одновременной обработки до восьми потоков инструкций. Тактовая частота может достигать 4,2 ГГц.

Портативный компьютер может нести на борту до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X-4266. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель вместимостью 512 Гбайт.

Среди прочего стоит упомянуть интерфейсы HDMI, USB 3.1 и USB Type-C, стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников, а также слот SD. Имеется аудиосистема Harman Kardon со стереофоническими динамиками.