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Morgan Stanley: в руководстве Intel мало людей с опытом технической работы

После ухода Брайана Кржанича (Brian Krzanich) с поста генерального директора Intel соответствующие функции взял на себя Роберт Свон (Robert Swan), который в то время был финансовым директором компании. Эксперты Morgan Stanley считают, что сейчас в руководстве Intel в целом не так много людей с техническим образованием, и это вредит бизнесу компании.

Источник изображения: Business Insider

Источник изображения: Business Insider

Как отмечается в аналитической записке, деятельность Роберта Свона по оптимизации деятельности Intel нельзя назвать неудачной в целом, хотя сейчас компания стоит на пороге принятия важнейшего для себя решения по выбору дальнейшего пути развития. Intel предстоит либо в значительной степени усилить свою зависимость от сторонних производителей, либо попытаться сохранить собственный технологический потенциал, которым она привыкла гордиться с момента основания в конце шестидесятых годов прошлого века.

Ещё одной проблемой для Intel является нехватка технических специалистов в верхнем эшелоне управленческих кадров компании. Роберт Свон мало того, что не имеет инженерной подготовки, так и пришёл в Intel после работы в компаниях другого профиля. Специалисты Morgan Stanley не отрицают, что Свон принимал правильные с экономической точки зрения решения — например, договорился с SK Hynix о продаже бизнеса Intel по производству твердотельной памяти. И всё же, за время «правления» Свона ряды Intel покинули Джим Келлер (Jim Keller), который считается одним из самых талантливых разработчиков процессорных архитектур современности, а также Венката Рендучинтала (Venkata Renduchintala, на фото выше), который с 2015 года определял направление стратегического развития Intel с точки зрения технологий и архитектур.

Безусловно, сейчас пост старшего вице-президента Intel занимает Раджа Кодури (Raja Koduri), который в Apple и AMD занимался разработкой графических решений, но это специалист узкого профиля, который в определении вектора стратегического развития Intel может вызвать неоправданный «перекос» в сторону графических архитектур.

По мнению специалистов Morgan Stanley, от лица руководства Intel должен выступать человек с большим опытом технической работы, это вызвало бы доверие инвесторов, которые в последние годы слишком часто сталкивались с технологическими неудачами компании. Эксперты также считают, что активы вроде Altera и Mobileye должны быть проданы корпорацией Intel, поскольку они могут быть реализованы по хорошей цене, но их вклад в прибыль и выручку корпорации не так велик, чтобы оправдывать затраты на их содержание и развитие.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: intel, полупроводники, литография, реструктуризация, аналитика
intel, полупроводники, литография, реструктуризация, аналитика
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