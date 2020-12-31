Поддержка памяти типа HBM процессорами Intel Sapphire Rapids подтверждена официально

Поставки 10-нм процессоров Intel Xeon семейства Sapphire Rapids должны начаться в конце 2021 года, хотя их предшественники в лице Ice Lake-SP сильно запаздывают относительно первоначального графика анонса. Помимо памяти типа DDR5 в восьмиканальной конфигурации, отдельные версии Sapphire Rapids смогут обеспечить поддержку HBM, об этом позволяют судить официальные документы.

На сайте Intel уже появилась документация для разработчиков, в которой перечисляются возможные коды ошибок контроллера памяти будущих процессоров Sapphire Rapids, и две из возможных ошибок имеют однозначное отношение к памяти типа HBM. До сих пор ею оснащались графические процессоры, программируемые матрицы или специализированные ускорители, но планы Intel по использованию HBM охватывают и 7-нм решения семейства Ponte Vecchio, поэтому появление поддержки данного типа памяти со стороны серверных центральных процессоров не должно стать сюрпризом. По неофициальной информации, модификации Sapphire Rapids с поддержкой HBM появятся не ранее чем через полгода после начала поставок базовых версий.

Добавим, что Intel не так давно официально перечислила перечень нововведений, которые предложат процессоры Sapphire Rapids. Помимо поддержки DDR5 в восьмиканальной конфигурации, они обеспечат поддержку интерфейсов PCI Express 5.0 и CXL 1.1, а также наборов команд AMX. Не менее важно, что процессоры Sapphire Rapids могут получить двухкристальную компоновку, как позволяют предполагать фотографии первых инженерных образцов. Это хотя бы частично решит проблему отставания от AMD по количеству ядер, поскольку конкурирующая компания объединяет на одной подложке для процессоров EPYC до четырёх кристаллов с вычислительными ядрами, а Intel до сих пор пыталась сохранять монолитный кристалл в семействе Xeon.