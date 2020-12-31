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Обсерватория «Спектр-РГ» зафиксировала разрушение звезды сверхмассивной чёрной дырой

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что приборы на борту космической обсерватории «Спектр-РГ» зарегистрировали приливное разрушение звезды сверхмассивной чёрной дырой.

Событие приливного разрушения звезды в гравитационном поле сверхмассивной черной дыры в представлении художника / изображения ИКИ РАН

Событие приливного разрушения звезды в гравитационном поле сверхмассивной черной дыры в представлении художника / изображения ИКИ РАН

Напомним, что «Спектр-РГ» — это российско-германский проект, нацеленный на исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. В оснащение входят рентгеновские телескопы ART-XC (РФ) и eRosita (Германия).

Сообщается, что внимание специалистов привлёк внегалактический рентгеновский транзиент SRGeJ213527.3−181634. Он был расположен в ничем не примечательной, сравнительно небольшой галактике, в которой ранее не регистрировалась активность ядра — сверхмассивной чёрной дыры в её центре.

Рентгеновские изображения участка неба размером 5х5 угловых минут в диапазоне 0.3-2.2 кэВ

Рентгеновские изображения участка неба размером 5х5 угловых минут в диапазоне 0.3-2.2 кэВ

«Мы все с детства наслышаны о приливах в океанах и морях. И эти приливы — результат наличия Луны в 300 000 км от Земли. Можно легко представить себе, как приливные гравитационные силы разрывают даже в сотне гравитационных радиусов звезду, пролетающую мимо сверхмассивной чёрной дыры. Значительная часть вещества разорванной звезды образует аккреционный диск вокруг чёрной дыры и медленно падает в чёрную дыру, посылая нам сигнал в виде мощного рентгеновского излучения», — отмечается в сообщении ИКИ РАН.

Добавим, что обсерватория «Спектр-РГ» выполняет научную программу, которая рассчитана на четыре года. За это время будут произведены восемь полных обзоров небесной сферы — сейчас идёт третий обзор. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: спектр-рг, космос, наука, черная дыра, звезды
спектр-рг, космос, наука, черная дыра, звезды
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