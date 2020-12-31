CES 2021: LG Display предлагает ставить прозрачные OLED-экраны между посетителями и барменом и ищет им другие применения

В соответствии со своей ежегодной традицией LG Display готовится продемонстрировать некоторые новые технологии дисплеев на выставке CES 2021, причём в этот раз акцент делается на том, чтобы показать области, где применение прозрачных дисплеев OLED может оказаться уместным в эпоху пандемии.

Корейская компания создала несколько демонстраций для своего онлайн-шоурума, из которых самым интересным (пока что) является ресторан с 55-дюймовым прозрачным OLED-экраном в суши-баре. Посетители могут просматривать меню или смотреть видео на большом экране, а также наблюдать, как повара готовят еду, будучи отделёнными от последних этой футуристической гигиенической перегородкой благодаря 40-процентной прозрачности. Для сравнения, по данным LG Display, прозрачный ЖК-дисплей обеспечивает только 10 % прозрачности.

В другой демонстрации компания разместит ту же 55-дюймовую прозрачную OLED-панель в конце «умной кровати», чтобы пользователь мог лёжа наслаждаться просмотром видео с близкого расстояния, а панель при этом не блокировала вид на остальную часть спальни. Экран имеет динамики Cinematic Sound OLED (CSO), встроенные в основной корпус, поэтому внешние динамики не требуются. Одним нажатием кнопки прозрачный экран может частично или полностью свернуться внутрь основного корпуса, причём в частично свёрнутом состоянии он позволяет отображать такую информацию, ​​как время или погода.

LG Display также покажет, как 55-дюймовый прозрачный OLED-дисплей компании можно применить в поезде или метро. Находясь в вагоне, пассажиры могут смотреть наружу через прозрачный дисплей, который заменит традиционное окно. Его высокая прозрачность означает, что пассажиры могут по-прежнему наблюдать пейзажи за окном, просматривая одновременно такую информацию, ​​как карту метро, ​погоду или новости.

Прозрачные экраны OLED существует уже некоторое время, но только в прошлом 2019 году эта технология отображения впервые появилась на публике благодаря LG Display и Harrods. Затем, в августе этого года LG Display помогла установить прозрачные OLED-панели в метро Пекина и Шэньчжэня. Возможно, вслед за Xiaomi с её прозрачным телевизором LG также выпустит доступное для обычных покупателей устройство (и хотелось бы надеяться, что по более низкой цене).