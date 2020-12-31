3DNewsНовости SoftwarePlayStationГлава маркетинга From Software намекнул,...
Новости Software

Глава маркетинга From Software намекнул, что 2021 год не останется без новостей об Elden Ring

Менеджер From Software по маркетингу и коммуникациям Ясухиро Китао (Yasuhiro Kitao) у себя в микроблоге поблагодарил фанатов за поддержку Elden Ring и намекнул на новости о проекте в 2021 году.

Напомним, в результате активности поклонников на прошедшей церемонии The Game Awards 2020 амбициозный ролевой экшен From Software удостоился звания самой ожидаемой игры.

«Благодаря тем, кто играет в наши игры и продолжает спрашивать с нас высокий уровень качества, мы полны энтузиазма и способны бесстрашно двигать разработку вперёд», — написал Китао.

Глава маркетинга From Software также пожелал игрокам встретить Новый год «в хорошем настроении и добром здравии», потому что студия планирует встретиться с геймерами в 2021-м.

Само по себе высказывание Китао конкретных планов From Software не раскрывает, однако намекает, что 2021 год для поклонников творчества японской студии будет более насыщенным, нежели уходящий.

Вопреки многочисленным слухам, за все 12 месяцев подходящего сегодня к концу 2020 года Elden Ring не удостоилась ни единого показа или трейлера — лишь короткого сообщения с благодарностью за созданный вокруг игры ажиотаж.

Elden Ring готовится для PC, PS4 и Xbox One. Официальных сроков выхода у проекта пока нет, но, по слухам, разработка вышла на финишную прямую, а до следующей демонстрации и даже релиза осталось не так долго.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Слухи: Elden Ring могла выйти до конца 2020 года, но помешал коронавирус
«Проявите немного терпения»: журналист предрёк скорый показ Elden Ring
Слухи: Elden Ring достигла одного из заключительных этапов разработки и готова к публичному показу
Несколько модов и четыре часа в пути: стример воссоздал в Minecraft Эверест и взобрался на гору
Повышение кадровой частоты в несколько кликов: блогер написал программу для оптимизации Cyberpunk 2077
Assassin’s Creed Valhalla осталась без полноценных морских сражений, потому что викинги ими не «увлекались»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: elden ring, from software, bandai namco entertainment
elden ring, from software, bandai namco entertainment
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Компьютер месяца. Спецвыпуск: собираем компактный игровой ПК мощнее консоли и наслаждаемся Cyberpunk 2077 177
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов: iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Sony Xperia 1 II, Xiaomi Mi 10 Ultra 96
Caviar создала самую дорогую PlayStation 5 в мире: 20 кг чистого золота и контроллер с кожей крокодила 93
Дефицит, недопоставки, рост цен — топ-менеджер «Ситилинка» поделился прогнозом на начало 2021 года 86

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
31 декабря Adobe прекращает поддержку Flash Player
В России разработают сверхтяжёлую ракету, которая сможет доставить 27 тонн груза на орбиту Луны
Илон Маск обещает ловить ракетные ускорители Super Heavy в воздухе «под ручки»
Xiaomi готовит Redmi K11 — один из самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 888
Новогодний подарок от создателей S.T.A.L.K.E.R. 2: первый геймплейный тизер на движке
Edge: разработчики Hollow Knight: Silksong до сих пор не определились со сроками выхода игры 2 ч.
Google закроет сервис Cloud Print 1 января 2021 года 2 ч.
Расширение Elite Dangerous: Odyssey выйдет  21 апреля 4 ч.
Apple удалила из китайского App Store 39 тыс. игр и 7 тыс. приложений, не получивших правительственную лицензию 5 ч.
«Только PC и Xbox Series X/S»: PR-менеджер S.T.A.L.K.E.R. 2 ответил на вопрос о возможности выхода на PS5 5 ч.
Китайские власти хотят ударить цифровым юанем по растущему влиянию Ant Group 5 ч.
Торговое соглашение с Евросоюзом вызвало рост курса акций китайских компаний 6 ч.
Sony начала возвращать деньги недавним покупателям PS5-версии Maneater 6 ч.
Взглянуть на мир чужими глазами: моддер показал несколько сцен из God of War (2018) с видом от первого лица 8 ч.
Глава маркетинга From Software намекнул, что 2021 год не останется без новостей об Elden Ring 10 ч.
Ноутбук ASUS G15 ROG Zephyrus на базе Ryzen 7 5800HS и GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт GDDR6 отметился в китайском Amazon 2 ч.
Oppo представила Reno5 без 5G: большой AMOLED-экран, Snapdragon 720G, 64-Мп квадрокамера и 44-Мп фронталка 3 ч.
Core i9-11900K оказался на 3 % быстрее Ryzen 9 5950X в одноядерном тесте CPU-Z, но почти вдвое медленнее в многоядерном 3 ч.
Видеокарту Radeon RX 6900 XT разогнали до 3 ГГц, но только после модификации 4 ч.
Полиция Китая изъяла более 2 тысяч повербанков, которые использовались для шпионажа 4 ч.
Xiaomi Mi 10i 5G будет построен на Snapdragon 750G и получит новый 108-Мп сенсор основной камеры 5 ч.
Tesla оказалась в шаге от поставки 500 тыс. электромобилей за год 6 ч.
Lenovo подтвердила существование видеокарт GeForce RTX 3060, RTX 3050 Ti и RTX 3050 6 ч.
Emtek посвятила новой Call of Duty специальные версии видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 6 ч.
Биткоин подорожал до $29 000 и не собирается останавливаться 7 ч.