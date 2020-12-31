Грядёт выход фитнес-браслета OnePlus Band с экраном AMOLED

Интернет-источники опубликовали изображение нового гаджета OnePlus — трекера физической активности, предназначенного для ношения на запястье.

Готовящееся устройство сейчас фигурирует под названием OnePlus Band. Сообщается, что новинка дебютирует в первом квартале наступающего года.

Известно, что в оснащение OnePlus Band войдёт экран AMOLED — активная матрица на основе органических светодиодов. Покупатели смогут выбирать между вариантами с различными ремешками.

Гаджет позволит собирать информацию о пройденном расстоянии, количестве сделанных шагов, потраченных калориях и пр. Аккумуляторная батарея обеспечит многодневную работу.

Упомянут влагозащищённый корпус. Вероятно, это позволит применять трекер во время занятий водными видами спорта.

Сведений об ориентировочной цене новинки на данный момент, к сожалению, нет, но говорится, что устройство будет относиться к бюджетной категории.

Отметим также, что OnePlus в ближайшее время анонсирует свои первые смарт-часы. По неофициальным данным, на устройстве будет применяться операционная система Wear OS.