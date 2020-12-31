Грядёт выход фитнес-браслета OnePlus Band с экраном AMOLED

Интернет-источники опубликовали изображение нового гаджета OnePlus — трекера физической активности, предназначенного для ношения на запястье.
Готовящееся устройство сейчас фигурирует под названием OnePlus Band. Сообщается, что новинка дебютирует в первом квартале наступающего года.
Известно, что в оснащение OnePlus Band войдёт экран AMOLED — активная матрица на основе органических светодиодов. Покупатели смогут выбирать между вариантами с различными ремешками.
Гаджет позволит собирать информацию о пройденном расстоянии, количестве сделанных шагов, потраченных калориях и пр. Аккумуляторная батарея обеспечит многодневную работу.
Упомянут влагозащищённый корпус. Вероятно, это позволит применять трекер во время занятий водными видами спорта.
Сведений об ориентировочной цене новинки на данный момент, к сожалению, нет, но говорится, что устройство будет относиться к бюджетной категории.
Отметим также, что OnePlus в ближайшее время анонсирует свои первые смарт-часы. По неофициальным данным, на устройстве будет применяться операционная система Wear OS.
Источник:
Все комментарии премодерируются.