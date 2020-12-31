ZTE готовит смартфон ZTE Axon 20 4G с подэкранной камерой и странным процессором

Пару месяцев назад ZTE представила первый в мире смартфон с фронтальной камерой, скрытой под экраном, Axon 20 5G. К сожалению, качество снимков, полученных с селфи-модуля, оставляет желать лучшего. Однако ZTE не планирует останавливаться на достигнутом и, как сообщается, готовит более доступную версию смартфона.

Сообщается, что в скором времени компания представит Axon 20 4G, который будет доступен на глобальном рынке. Любопытно, что в качестве аппаратной платформы будет использоваться чипсет Huben T618 компании Ziguang Zhanrui. В его состав входит два ядра Cortex A-75 с тактовой частотой 2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 работающих на частоте 1,8 ГГц. Чип выполнен по 12-нм техпроцессу. Напомним, что оригинальная модель использует популярный Qualcomm Snapdragon 765G.

В остальном устройство будет повторять Axon 20 5G. Телефон получит 6,92-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и основную камеру, состоящую из четырёх датчиков. Точная дата старта продаж и стоимость ZTE Axon 20 4G пока неизвестны, однако предполагается, что устройство будет доступнее, чем 5G-модель, и появится на рынке в ближайшее время.