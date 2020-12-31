GM представит электрический пикап Chevrolet на выставке CES 2021 в январе

В прошлом месяце GM объявила, что приступила к форсированной электрификации своих продуктов и к концу 2025 года собирается выпустить на рынок 30 электромобилей. Оказывается, мы можем увидеть некоторые из этих машин уже очень скоро: по данным Bloomberg, автопроизводитель представит некоторые из электрокаров на онлайн-выставке CES в январе.

Исполнительный директор GM Мэри Барра (Mary Barra) также выступит с вступительным докладом 12 января и, как сообщается, сосредоточится на том, почему электротранспорт необходим для достижения экологических и социальных изменений. Bloomberg сообщил, что GM покажет на мероприятии видео, демонстрирующее свои новейшие технологии наряду с некоторыми из концептуальных автомобилей, в том числе электропикапа Chevrolet, некоторых электрокаров Cadillac и электромобилей других марок.

Как отмечает Autoblog, неясно, представит ли Chevrolet тот же пикап, который анонсировала ранее в этом году. Chevrolet сообщила, что в июле работала над полноразмерным электрическим пикапом с запасом хода до 640 км на одном заряде. Компания дала возможность журналистам взглянуть на грузовик во время маркетинговой презентации в ноябре, но пока официально не представила автомобиль.

Что касается Cadillac, то ещё в августе бренд выпустил свой первый электромобиль под названием Lyriq. Это модель, в которой используется масштабируемая аккумуляторная система GM Ultium, которую будут использовать и другие бренды автопроизводителя, включая Hummer EV от GMC. Мы также можем увидеть концепты от Cadillac. Autoblog ранее сообщил, что Cadillac может полностью отказаться от бензина уже в 2025 году, на пять лет раньше, чем планировалось изначально.

В статье Wall Street Journal, опубликованной в декабре, говорится, что GM сталкивается с сопротивлением дилеров, которое может помешать её планам электрификации. Около 150 дилерских центров в США, по-видимому, решили отказаться от бренда Cadillac, а не тратить $200 000 на модернизацию оборудования вроде установки зарядных станций и переоснащение ремонтных инструментов для электромобилей. Однако, если в ближайшие 15 лет больше штатов вслед за Калифорнией запретят продажу бензиновых автомобилей, у бизнеса, возможно, не останется иного выбора.