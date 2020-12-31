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Китайская CATL потратит $6 млрд на разработки и увеличение производства литиевых аккумуляторов

Крупнейший в мире производитель литиевых аккумуляторов — китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL) — сообщила о новых инвестициях в расширение производства. В течение следующих четырёх лет на разработки новых технологий и увеличение объёмов производства аккумуляторов производитель потратит свыше 39 млрд юаней ($6 млрд). Мир и внутренний рынок Китая ждёт взрывного роста спроса на электромобили, и китайцы стремятся возглавить процесс.

Источник изображения: WASITA | CATL

Источник изображения: WASITA | CATL

Заявленная сумма будет потрачена на три крупных проекта. Во-первых, на завершение создания научно-исследовательской и производственной базы по разработке и производству аккумуляторных батарей и литиевых аккумуляторов в городе Лиянг, провинция Цзянсу (завершение работ в 2022 году). Во-вторых, будет расширена производственная база CATL по выпуску аккумуляторов в городе Ибинь, провинция Сычуань (завершение работ в 2023 году). В-третьих, произойдёт расширение производства аккумуляторов компании в городе Фудин, провинция Фуцзянь (завершение работ в 2023 году).

Главный инвестиционный банк Китая CICC заявил в среду, что совокупные объявленные инвестиции CATL в строительство мощностей в 2020 году составили 73 млрд юаней ($11,18 млрд), что больше, чем объем всех прежних инвестиций компании. По данным банка, в 2025 году глобальный спрос на аккумуляторы достигнет 1300 ГВт·ч. Вклад CATL в этот объём в следующие 2–4 года составит 120–150 ГВт·ч. В затылок компании дышит конкурент из Южной Кореи — компания LG Energy Solutions. Их рыночные доли близки, и перевесить может даже относительно небольшое расширение производства или новый контракт.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания, финансовые новости и аналитика,
Теги: catl, аккумуляторы, китайские производители, аналитика, литиевоионный
catl, аккумуляторы, китайские производители, аналитика, литиевоионный
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